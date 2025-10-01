Ông Trump: Mỹ sẽ bị 'xúc phạm' nếu không giành Nobel Hòa bình

Ông Trump cho rằng nếu Nobel Hòa bình không được trao cho ông sau khi đã giúp chấm dứt nhiều xung đột trên thế giới, đó sẽ là sự "xúc phạm" nước Mỹ.

"Nếu chiến sự ở Gaza kết thúc, chúng tôi sẽ giải quyết được 8 cuộc xung đột trong vòng 8 tháng. Thành tích khá ổn đấy. Chưa ai từng làm được như vậy. Bạn có giành được giải Nobel hay không ư? Chắc chắn là không. Họ sẽ trao nó cho người chẳng làm được tích sự gì", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh trong cuộc họp tại Quantico, bang Virginia ngày 30/9.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nỗ lực xây hình ảnh "Tổng thống hòa bình", tuyên bố đã giúp ngăn chặn nhiều cuộc chiến và thấy bản thân xứng đáng với giải Nobel Hòa bình. Chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào ngày 10/10.

Ông Trump cho rằng giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được trao cho "nhà văn chuyên viết sách về tư duy của Donald Trump và những gì cần làm để chấm dứt một cuộc chiến".

"Hãy chờ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ nếu như vậy thật, đó sẽ là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với đất nước chúng ta. Tôi không muốn giành giải đó, nhưng tôi muốn nước Mỹ giành được. Nước Mỹ xứng đáng được trao, vì chưa từng có điều gì như vậy", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các sĩ quan quân đội tại Quantico, Virginia ngày 30/9. Ảnh: AFP

Chính quyền Trump gần đây liệt kê 7 cuộc xung đột mà Tổng thống đã giúp chấm dứt kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, gồm Campuchia - Thái Lan, Kosovo - Serbia, Cộng hòa Dân chủ Congo - Rwanda, Pakistan - Ấn Độ, Israel - Iran, Ai Cập - Ethiopia, và Armenia - Azerbaijan.

Tuy nhiên, tại thủ đô Olso của Na Uy, nơi tổ chức lễ trao giải Nobel, nhiều nhà quan sát cho rằng khả năng ông Trump giành Nobel Hòa bình năm nay "gần như bằng không".

"Hoàn toàn không thể tưởng tượng đến việc đó", Oeivind Stenersen, nhà sử học đã nghiên cứu và là đồng tác giả cuốn sách về Giải Nobel Hòa bình, nói.

Ủy ban Nobel Na Uy cũng khẳng định họ sẽ không bị tác động từ bên ngoài. "Tất nhiên chúng tôi nhận thấy truyền thông rất chú ý đến các ứng viên. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc thảo luận đang diễn ra trong ủy ban", thư ký Kristian Berg Harpviken cho hay.

Ông Trump hiện đối mặt hai rào cản lớn cho khao khát đạt Nobel Hòa bình, đó là giải quyết xung đột ở Ukraine và Gaza. Paul Stares, nhà nghiên cứu cấp cao về phòng ngừa xung đột tại tổ chức Hội đồng Đối ngoại ở New York, cho biết những nỗ lực của Tổng thống Mỹ đáng được hoan nghênh, nhưng giải quyết dứt điểm xung đột không phải chuyện dễ dàng.

"Làm trung gian đàm phán cho các lệnh ngừng bắn không giống như xây dựng hòa bình lâu dài. Tạo lập hòa bình thường đòi hỏi nỗ lực ngoại giao lâu dài và tỉ mỉ hơn", Stares nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Hill)