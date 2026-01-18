Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế loạt nước châu Âu đến khi sở hữu Greenland

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu với 8 nước châu Âu từ tháng 2, cho đến khi Mỹ hoàn tất thương vụ mua lại đảo Greenland.

"Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan đã đưa lực lượng đến Greenland với mục đích chưa rõ ràng. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với an toàn, an ninh và sự tồn vong của hành tinh. Những nước đang tham gia trò chơi hết sức nguy hiểm này đã đẩy mức độ rủi ro lên ngưỡng không thể chấp nhận", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 17/1.

Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm bảo đảm "tình huống tiềm ẩn nguy cơ" sớm chấm dứt.

"Kể từ ngày 1/2, tất cả quốc gia nêu trên sẽ bị áp thuế 10% đối với mọi loại hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Đến ngày 1/6, mức thuế sẽ nâng lên 25%", Tổng thống Trump cho hay, tuyên bố biện pháp này sẽ duy trì cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland "một cách hoàn toàn và trọn vẹn".

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/1. Ảnh: AFP

Theo ông Trump, Mỹ đã nhiều lần tìm cách mua lại Greenland trong hơn 150 năm qua, nhưng Đan Mạch luôn từ chối.

"Giờ đây, với sự xuất hiện của Vòm Vàng cùng các hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu giành quyền kiểm soát trở nên đặc biệt cấp thiết. Hàng trăm tỷ USD đang được chi cho các chương trình an ninh liên quan đến Vòm Vàng", ông Trump đề cập kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa do mình đề xuất, khẳng định nó chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới.

Tổng thống Mỹ gần đây liên tục khẳng định phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này.

Các quan chức Đan Mạch và Greenland hôm 14/1 tới Nhà Trắng họp với Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng chưa đạt được nhất trí về tương lai hòn đảo.

Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan sau đó tuyên bố triển khai quân đến Greenland trong nỗ lực tăng cường an ninh cho hòn đảo. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố lực lượng châu Âu hiện diện ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo.

Vị trí đảo Greenland. Đồ họa: BBC

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)