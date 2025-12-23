Ông Trump: Mỹ phải có được Greenland

Ông Trump khẳng định Mỹ phải có được Greenland vì mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, sau khi bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách vấn đề này.

"Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải do khoáng sản. Nếu quan sát dọc theo toàn bộ bờ biển Greenland, mọi người sẽ thấy tàu của Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng tôi phải có Greenland", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Palm Beach, Florida hôm 22/12.

Ông Trump cũng cho biết Thống đốc Louisiana Jeff Landry, người mới được bổ nhiệm làm đặc phái viên về Greenland, sẽ "dẫn đầu nỗ lực" đưa hòn đảo trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trước đó ra tuyên bố chung khẳng định đảo Greenland thuộc về người dân Greenland. "Các ông không thể sáp nhập một quốc gia khác, ngay cả khi viện dẫn lý do an ninh quốc tế. Mỹ không được phép chiếm đoạt Greenland", tuyên bố chung có đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, Florida ngày 22/12. Ảnh: AFP

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Thống đốc Landry công khai ủng hộ ý tưởng của ông Trump về việc sáp nhập Greenland. "Thật vinh dự được đảm đương vai trò tình nguyện này nhằm đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ. Vị trí này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhiệm vụ Thống đốc Louisiana của tôi!", ông đăng trên X.



Chính quyền Trump hôm 22/12 tiếp tục gây áp lực lên Copenhagen khi đình chỉ hợp đồng cho thuê đối với 5 dự án điện gió quy mô lớn đang được xây dựng ngoài khơi Bờ Đông nước Mỹ, trong đó có hai dự án do công ty Orsted thuộc sở hữu nhà nước của Đan Mạch phát triển.

Trong năm qua, Đan Mạch đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Greenland, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng với chính quyền Trump bằng cách đầu tư vào năng lực phòng thủ ở Bắc Cực để giải quyết những chỉ trích của Mỹ về vấn đề an ninh.

Mỹ duy trì một căn cứ quân sự ở Greenland kể từ Thế chiến II. Phó tổng thống JD Vance đã đến thăm căn cứ này hồi tháng 3 và kêu gọi người dân Greenland "đạt thỏa thuận với Mỹ".

Mỹ mở lại lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, sau khi cơ sở này bị đóng cửa vào năm 1953.

Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn cư dân Greenland ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không muốn sáp nhập Mỹ. Chính phủ Đan Mạch nhiều lần tuyên bố Greenland "không phải để bán" và chỉ trích các động thái của chính quyền Trump.

Huyền Lê (Theo Reuters, BBC)