Ông Trump: Mỹ muốn giúp Trung Quốc

Ông Trump nói Mỹ muốn giúp Trung Quốc chứ không phải gây tổn hại cho nước này, thể hiện giọng điệu hòa giải sau khi áp thuế với Bắc Kinh.

"Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chủ tịch Tập Cận Bình đáng kính vừa trải qua khoảnh khắc tồi tệ. Ông ấy không muốn đất nước mình rơi vào đại suy thoái và tôi cũng thế", Tổng thống Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social ngày 12/10, khẳng định Mỹ "muốn giúp đỡ chứ không phải gây tổn hại" cho Trung Quốc.

Tuyên bố mới nhất này của Tổng thống Trump thể hiện thái độ hòa giải với Bắc Kinh, sau khi ông thông báo áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, liên quan đến vấn đề nước này hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: AP

Trước đó, lãnh đạo Mỹ cũng dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này. Loạt động thái leo thang như vậy khiến giới chuyên gia lo ngại thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể bùng phát trở lại.

Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ hành động không công bằng, gọi lời đe dọa áp thuế của ông Trump là "ví dụ điển hình của tiêu chuẩn kép". Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Washington đã tăng các biện pháp kinh tế chống lại Bắc Kinh kể từ tháng 9.

"Việc liên tục đe dọa áp thuế cao không phải là cách tiếp cận đúng đắn để hợp tác với Trung Quốc", Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố.

Trung Quốc và Mỹ hồi đầu năm đã có những động thái "ăn miếng trả miếng" về thuế quan, sau khi ông Trump thông báo mức thuế đối ứng với loạt đối tác thương mại toàn cầu. Điều đó khiến một số mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đối mặt nguy cơ chịu thuế lên tới 245%.

Hai bên hồi giữa năm nhất trí hạ nhiệt căng thẳng về thuế quan sau nhiều vòng đàm phán. Thuế nhập khẩu mà Washington áp với hàng hóa Trung Quốc hiện là 30%, trong khi Bắc Kinh duy trì thuế 10% với hàng hóa Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Times of India)