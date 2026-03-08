Ông Trump: Mỹ chưa cần xả kho dự trữ chiến lược dầu

Tổng thống Donald Trump nói căng thẳng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ được giải quyết nhanh chóng mà không cần xả kho dự trữ của Mỹ.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra trên chuyên cơ Không lực Một hôm 7/3, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông kéo dài một tuần qua làm gián đoạn chuỗi vận chuyển dầu khí và gây căng thẳng cho thị trường năng lượng toàn cầu.

"Có rất nhiều dầu ngoài kia. Điều đó sẽ được giải quyết rất nhanh chóng", ông khẳng định nhưng không nêu thêm chi tiết. Ông đồng thời tuyên bố Mỹ có lượng dầu "khổng lồ".

Khi được hỏi liệu có cách khác để giải tỏa căng thẳng thị trường, như sử dụng Kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia (SPR), Tổng thống Trump nói "không ủng hộ" việc này. Ông thậm chí chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden đã rút bớt dự trữ.

Giá dầu Brent đã tăng 8,5% lên hơn 92 USD một thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng đắt thêm 12%, vượt 90 USD. Tại Mỹ, giá xăng trung bình toàn quốc ở mức khoảng 3,41 USD một gallon (3,78 lít) vào 7/3, tăng khoảng 43 cent so với một tuần trước, theo Hiệp hội ôtô AAA.

Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 7/3. Ảnh: AP

Kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia (SPR) là hệ thống các hang muối ngầm tại bang Texas và Louisiana, có thể chứa hơn 700 triệu thùng dầu, dù hiện chưa được lấp đầy hoàn toàn. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến cuối tháng 2, kho dự trữ này có hơn 415 triệu thùng dầu, tăng so với khoảng 395 triệu thùng vào cùng thời điểm năm 2025.

Kho dự trữ được thành lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab trong thập niên 1970, nhằm cung cấp cho Mỹ một nguồn dầu có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Dữ liệu của Bộ Năng lượng cho thấy lượng dầu trong kho từng đạt đỉnh cách đây hơn 15 năm, có thời điểm vượt 726,6 triệu thùng.

Trước đó, ngày 3/3, ông Trump cho biết Mỹ sẽ cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động tại Vùng Vịnh, nhằm duy trì lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giới chuyên gia hoài nghi hiệu quả của nỗ lực này.

Ba ngày sau, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ biện pháp mới, cho biết Ấn Độ có thể mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga đến 4/4. Bessent gọi đây là "biện pháp tạm thời" để giảm bớt áp lực trên thị trường.

Phiên An (theo AP)