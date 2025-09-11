Ông Trump muốn tử hình hung thủ đâm chết cô gái Ukraine

Tổng thống Trump kêu gọi tòa tuyên án tử hình nghi phạm đâm chết cô gái Ukraine Iryna Zarutska trên tàu điện ở Charlotte.

"Kẻ thú vật đã ra tay sát hại dã man cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Ukraine, người tới Mỹ để tìm kiếm hòa bình và an toàn, phải bị đưa ra xét xử nhanh chóng (không còn nghi ngờ gì nữa!) và hắn ta chỉ có thể nhận án tử hình. Không còn lựa chọn nào khác!!!", Tổng thống Donald Trump ngày 10/9 viết trên mạng xã hội.

Ông Trump trước đó cũng gọi nghi phạm là "kẻ điên loạn" và yêu cầu giới chức Mỹ phải xử lý mạnh tay loại tội phạm này "bằng không chúng ta sẽ mất nước".

Decarlos Brown Jr. (trái) và cô gái Ukraine Iryna Zarutska. Ảnh: Newsweek

Nghi phạm Decarlos Brown Jr., 34 tuổi, bị bắt hôm 22/8 sau khi đâm chết Iryna Zarutska, 23 tuổi. Theo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/9, Văn phòng Công tố liên bang tại Bắc Carolina cáo buộc Brown tội thực hiện hành vi gây án mạng trên hệ thống giao thông công cộng, với mức án cao nhất là tử hình.

"Cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào một phụ nữ vô tội là cuộc tấn công vào chính lối sống Mỹ. Đương nhiên, những tội ác như thế ảnh hưởng đến nạn nhân nhiều nhất. Iryna xứng đáng nhận được công lý, chúng tôi sẽ mang lại công lý cho cô ấy và gia đình", công tố viên liên bang Russ Ferguson tuyên bố.

Các quan chức cho biết không có tương tác rõ ràng nào giữa Brown và Zarutska trước khi vụ đâm dao xảy ra tối 22/8 trên chuyến tàu điện ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina. Công tố viên Ferguson mô tả sự việc là "hành động khủng bố".

Khoảnh khắc người mẫu tị nạn Ukraine bị đâm chết ở Mỹ Khoảnh khắc Zarutska bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Video: CATS

Gia đình Zarutska cho hay họ "đau đớn không thể nói nên lời", đồng thời "kêu gọi xã hội quan tâm hơn đến cuộc khủng hoảng ngày càng lan rộng về an toàn công cộng và thất bại của toàn bộ hệ thống".

Brown, 34 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự, từng ngồi tù 5 năm vì cướp có vũ khí năm 2014, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và nhiều hành vi bạo lực. Sau khi ra tù năm 2020, Brown tiếp tục bị bắt nhiều lần vì đe dọa người khác, hành hung chị ruột và gọi đường dây nóng 911 sai mục đích. Tháng 1/2025, nghi phạm được thả mà không cần nộp tiền bảo lãnh, với cam kết sẽ ra hầu tòa.

Vụ sát hại Zarutska làm dấy lên tranh luận về an ninh công cộng và tư pháp tại Charlotte. Nhiều người chỉ trích chính quyền thành phố, đặc biệt là Thị trưởng Vi Lyles, sau khi bà kêu gọi "lòng trắc ẩn" với nghi phạm, vốn từng được chẩn đoán tâm thần phân liệt.

Hệ thống Giao thông Vận tải Khu vực Charlotte (CATS) xác nhận không có nhân viên an ninh nào trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Một phát ngôn viên cho biết đội ngũ an ninh "tuần tra toàn hệ thống, họ không đứng cố định ở bất kỳ khu vực nào". Thị trưởng Lyles cho hay thành phố đang tăng cường an ninh trên các chuyến tàu.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy thông báo đang điều tra thành phố vì "thất bại trong việc bảo vệ Iryna Zarutska". "Nếu các thị trưởng không thể giữ an toàn trên hệ thống tàu và xe buýt, họ không xứng đáng với tiền thuế của người dân", ông viết trên mạng xã hội hôm 8/9.

Tại một cuộc họp báo ngày 10/9, các thành viên đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina nói rằng vụ tấn công "hoàn toàn có thể ngăn chặn được" và đây chắc chắn là "hồi chuông cảnh tỉnh" với thành phố Charlotte.

Vũ Hoàng (Theo ABC News, AFP, Reuters)