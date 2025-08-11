Ông Trump muốn Trung Quốc tăng mua gấp 4 đậu tương Mỹ

Trung Quốc hiện nhập khẩu 25% đậu tương từ Mỹ, nhưng ông Trump gợi ý tăng gấp 4 để giảm thâm hụt thương mại.

Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Trung Quốc đang lo thiếu đậu tương. Những người nông dân tuyệt vời của chúng ta thì lại sản xuất ra loại đậu tương tốt nhất. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng tăng gấp 4 số đơn hàng đậu tương". Ông Trump cho rằng đây cũng là một cách để Trung Quốc giảm thâm hụt thương mại với Mỹ.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 5, Mỹ và Trung Quốc sẽ tạm thời giảm thuế nhập khẩu đến ngày 12/8. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã ra tín hiệu có thể gia hạn việc này.

Trung Quốc hiện mua khoảng 60% lượng đậu tương xuất khẩu của toàn cầu, chủ yếu từ Brazil và Mỹ. Năm ngoái, nước này nhập khẩu gần 105 triệu tấn đậu tương. Trong đó, gần một phần tư đến từ Mỹ và phần còn lại là từ Brazil. Nếu muốn tăng gấp 4 lần nhập khẩu hàng Mỹ, Trung Quốc sẽ phải mua gần như toàn bộ đậu tương từ nước này.

"Trung Quốc khó có khả năng làm như vậy", Johnny Xiang - nhà sáng lập hãng tư vấn AgRadar Consulting nhận xét. Hiện chưa rõ liệu việc tăng mua đậu tương có phải là điều kiện để gia hạn giảm thuế hay không.

Thu hoạch đậu tương ở Roachdale, Indiana (Mỹ). Ảnh: Reuters

Vài năm qua, Trung Quốc đã giảm phụ thuộc vào đậu tương Mỹ, chuyển sang mua hàng Nam Mỹ nhiều hơn. Theo thỏa thuận thương mại Giai đoạn Một ký kết trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Trung Quốc đồng ý tăng mua nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương. Tuy nhiên, Bắc Kinh sau đó không hoàn thành mục tiêu này.

Năm nay, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục nổ ra. Bắc Kinh hiện chưa mua bất kỳ lô đậu tương Mỹ nào cho quý IV, gây lo ngại khi mùa xuất khẩu sau thu hoạch của Mỹ sắp bắt đầu.

"Bắc Kinh đã phát đi nhiều tín hiệu cho thấy sẵn sàng bỏ qua đậu tương Mỹ năm nay. Họ thậm chí đã đặt mua thử bã đậu tương từ Argentina", Even Rogers Pay - nhà phân tích nông nghiệp tại Trivium China cho biết. Trước đó, Reuters đưa tin các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi Trung Quốc đã mua ba lô bã đậu tương từ Argentina để tìm nguồn cung rẻ hơn.

Ngành đậu tương Mỹ thời gian qua đã tìm kiếm khách hàng thay thế, nhưng chưa thị trường nào có quy mô tương tự Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc nhập 22,13 triệu tấn đậu tương từ Mỹ và 74,65 triệu tấn từ Brazil.

Hà Thu (theo Reuters)