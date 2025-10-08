Ông Trump 'muốn Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục Hamas' về kế hoạch hòa bình

Tổng thống Erdogan nói rằng ông Trump đã yêu cầu Ankara thuyết phục Hamas chấp thuận kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza.

"Cả trong chuyến thăm Mỹ và trong cuộc điện đàm gần đây nhất, chúng tôi đã giải thích với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách thức đạt được giải pháp cho vấn đề Palestine. Ông ấy đặc biệt yêu cầu chúng tôi gặp Hamas và thuyết phục họ", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm 7/10.

Ông Erdogan, người ủng hộ mạnh mẽ phong trào của người Palestine và có quan hệ mật thiết với Hamas, thường cáo buộc Israel "phạm tội diệt chủng" ở Dải Gaza. Tel Aviv đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

"Hamas đáp lại rằng họ sẵn sàng hướng tới hòa bình và đàm phán. Nói cách khác, họ không có lập trường đối nghịch. Tôi coi đây là bước đi rất đáng giá. Hamas đang đi trước Israel. Các cộng sự đang ở Sharm El-Sheikh. Chúng tôi luôn giữ liên lạc với Hamas trong suốt quá trình này và cho đến bây giờ", ông nói thêm.

Tổng thống Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở Istanbul ngày 6/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh rằng Dải Gaza phải là một phần của Nhà nước Palestine và do người Palestine quản lý trong mọi kịch bản hậu chiến. Ông cho rằng cần thảo luận chi tiết về kế hoạch triển khai lực lượng nước ngoài tới Gaza và đảm bảo an ninh tại dải đất này, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp vào mọi nỗ lực.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về thông tin.

Phái đoàn của Israel và Hamas đang tham gia đàm phán gián tiếp tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài hai năm ở Dải Gaza. Quan chức cấp cao Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ góp mặt với vai trò trung gian.

Các cuộc đàm phán gián tiếp dựa trên kế hoạch 20 điểm do ông Trump đề xuất tháng trước, trong đó yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza và tù nhân Palestine trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất.

Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", cơ quan do Tổng thống Mỹ làm chủ tịch.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)