Ông Trump muốn thi đấu tại World Cup 2026

MỹTổng thống Mỹ Donald Trump bông đùa rằng ông có thể ra sân thi đấu tại World Cup 2026, giải đấu sẽ diễn ra trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Trong buổi gặp gỡ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhà Trắng ngày 22/8, ông Trump bông đùa muốn thi đấu vì các cầu thủ bóng đá có thu nhập tốt.

"Tôi có thể chơi đấy. Tôi thấy số tiền mà các cầu thủ bóng đá đang kiếm được. Có lẽ tôi cũng nên thử! Tôi là một VĐV rất giỏi", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Cup vàng World Cup. Ảnh: AP

Ông Trump còn ca ngợi con trai út Barron, cao 2m06, là cầu thủ tài năng, sở hữu chiều cao vượt trội. "Con trai tôi là một vận động viên rất giỏi, đá bóng hay và cao bất thường với một cầu thủ - nó cao 2m06. Khá cao phải không?", ông bày tỏ.

Infantino đáp lại bằng một nụ cười và nói: "Khá cao thật, nhưng điều đó tốt mà!".

Chưa dừng lại, ông Trump tiếp tục bông đùa "Có thể tôi sẽ mặc quần đùi bóng đá, tôi nom cực kỳ đẹp trong quần đùi, rồi vào sân thi đấu". Phát biểu này khiến khán phòng cười ồ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AP

Trong buổi gặp Infantino, ông Trump gây chú ý khi đội mũ in dòng chữ "Trump Was Right About Everything", nghĩa là "Trump đã đúng về mọi thứ". Đây là khẩu hiệu thường được những người ủng hộ Trump sử dụng, nhằm khẳng định rằng các dự đoán, quan điểm hoặc chính sách của ông, dù gây tranh cãi, cuối cùng đều được cho là chính xác.

Ông Trump thông báo lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 5/12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington - nơi ông hiện giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị. Tổng thống Mỹ cũng gọi World Cup là "sự kiện thể thao lớn nhất thế giới".

Tại Nhà Trắng, Infantino mang theo Cup vàng World Cup - chiếc Cup vốn chỉ được phép chạm vào bởi các nhà vô địch. Nhưng Trump phá lệ, cầm thử chiếc Cup rồi nói: "Nó khá nặng. Một tác phẩm vàng tuyệt đẹp. Có khi tôi sẽ để trưng bày luôn".

Trump cầm Cup vàng World Cup Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao Cup vàng World Cup cho Donald Trump.

World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận, trong đó Mỹ đăng cai 78, Canada 13 và Mexico 13. Các trận ở Canada diễn ra tại Toronto và Vancouver, trong khi Mexico tổ chức tại Mexico City, Guadalajara và Monterrey.

FIFA cũng đã mở văn phòng ở Miami và thậm chí đặt trụ sở tại Trump Tower ở New York. Khi được hỏi có muốn tự tay bốc thăm các bảng đấu World Cup 2026 hay không, Trump mỉm cười: "Ý tưởng không tệ". Infantino cũng không loại trừ khả năng này.

Thời gian qua, ông Trump liên tục phát biểu và cùng Infantino dự các sự kiện bóng đá. Tổng thống Mỹ tiếp đón các cầu thủ Juventus tại Nhà Trắng, chiếm sân khấu trong lễ trao danh hiệu FIFA Club World Cup cho nhà vô địch Chelsea, hay tuyên bố sẵn sàng ký sắc lệnh đổi tên bóng đá ở Mỹ.

Hồng Duy (theo The Guardian, Daily Mail)