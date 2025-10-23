Ông Trump muốn siết xuất khẩu sản phẩm dùng phần mềm Mỹ sang Trung Quốc

Chính quyền ông Trump đang xem xét hạn chế xuất khẩu nhiều sản phẩm có dùng phần mềm Mỹ sang Trung Quốc, theo nguồn tin của Reuters.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng của Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét hạn chế xuất khẩu nhiều sản phẩm từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực có sử dụng phần mềm Mỹ sang Trung Quốc.

Động thái nhằm trả đũa việc Bắc Kinh siết quản lý chuỗi cung ứng đất hiếm gần đây. Kế hoạch cũng để hiện thực hóa lời đe dọa của ông Trump vào đầu tháng rằng sẽ cấm xuất khẩu "phần mềm quan trọng" sang Trung Quốc, bao gồm các lô hàng có chứa hoặc được sản xuất bằng phần mềm của Mỹ.

Phương án này tương tự các hạn chế mà chính quyền Tổng thống Biden áp dụng với Moskva sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, vốn cấm xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng công nghệ hoặc phần mềm Mỹ sang Nga.

Ông Trump chưa công bố chi tiết phương án siết xuất khẩu phần mềm. Trong khi, kế hoạch siết xuất khẩu sản phẩm chứa phần mềm Mỹ cũng không phải là phương án duy nhất đang được cân nhắc, theo nguồn tin.

Tổng thống Donald Trump tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: AP

Hôm 22/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nói "mọi lựa chọn đều đang được xem xét". "Nếu các biện pháp kiểm soát này - dù phần mềm, động cơ hay mặt hàng khác - được thực thi, nhiều khả năng chúng tôi sẽ phối hợp cùng các đồng minh G7", ông cho biết.

Theo các chuyên gia, kịch bản Mỹ thực thi toàn diện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu phần mềm với Trung Quốc sẽ khiến thương mại toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bị xáo trộn. Đồng thời, kinh tế Mỹ cũng ảnh hưởng tiêu cực.

Bà Emily Kilcrease, cựu quan chức thương mại, hiện là chuyên gia Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho rằng phần mềm là "đòn bẩy tự nhiên" của Mỹ. Tuy nhiên, việc siết xuất khẩu sẽ "cực kỳ khó thực thi" và có thể phản tác dụng với chính ngành công nghiệp nước này.

Nhà Trắng và Bộ Thương mại chưa đưa ra bình luận. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc không bình luận cụ thể về các biện pháp Mỹ đang xem xét, nhưng khẳng định Bắc Kinh phản đối việc Washington "áp đặt các biện pháp tài phán đơn phương vượt thẩm quyền" và cảnh báo sẽ "có hành động kiên quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp" nếu Mỹ "sai lầm".

Hàng hóa Trung Quốc đang chịu mức thuế khoảng 55% khi vào thị trường Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent dự kiến gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Malaysia tuần này, trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng.

Phiên An (theo Reuters)