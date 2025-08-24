Ông Trump muốn quốc hội chi 2 tỷ USD chỉnh trang thủ đô

Tổng thống Trump dự định yêu cầu quốc hội chi khoảng 2 tỷ USD để cải tạo Washington, song song với nỗ lực tăng cường an ninh cho thành phố.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu khoản ngân sách khoảng 2 tỷ USD từ quốc hội, và quốc hội sẽ sẵn lòng làm điều đó. Chúng tôi sẽ chi tiêu số tiền này một cách khôn ngoan", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong họp báo ngày 22/8, đề cập tới nỗ lực "làm đẹp" thủ đô Washington.

Ông Trump dự định trao hợp đồng cho công ty Clark Construction, nhằm cải tạo hệ thống chiếu sáng, làm đẹp đường phố Washington trong bán kính khoảng 5 km từ Điện Capitol, Nhà Trắng. Hiện chưa rõ hợp đồng này có trải qua quy trình đấu thầu hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 22/8. Ảnh: AFP

"Đường phố trước nay không sạch, giờ sẽ sạch. Sẽ rất đẹp. Mọi người thấy đấy, những cột trụ đèn kia đang rỉ sét. Nhìn vào là thấy nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ làm nơi này trở nên đẹp đẽ trong 12 tháng. Đường phố sẽ được trải nhựa lại", Tổng thống Mỹ nói, cáo buộc Thị trưởng Washington Muriel Bowser không giữ gìn vệ sinh thành phố.

Văn phòng của Thị trưởng Bowser từ chối bình luận về đề xuất của Tổng thống.

Do vị thế đặc biệt của thủ đô Washington nêu trong hiến pháp, quốc hội Mỹ có quyền quyết định cuối cùng về luật pháp và ngân sách của thành phố.

Ông Trump nêu kế hoạch chỉnh trang Washington trong bối cảnh chính quyền của ông đang triển khai sáng kiến chống tội phạm liên bang, điều động cảnh sát, quân đội và FBI tuần tra khắp thủ đô.

Vệ binh Quốc gia tuần tra bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo CBS News, Washington Post)