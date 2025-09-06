Ông Trump muốn mời lãnh đạo Nga, Trung dự hội nghị G20 ở Mỹ

Ông Trump nói sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 năm tới tại khu nghỉ dưỡng ở Miami và mong muốn ông Putin, ông Tập tới dự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại câu lạc bộ golf nghỉ dưỡng Trump National Doral của ông ở thành phố Miami, bang Florida vào tháng 12/2026. Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 sau gần 20 năm, trùng với dịp 250 năm quốc khánh nước này.

"Mọi người đều muốn tổ chức tại đó vì nó nằm ngay cạnh sân bay. Đó là vị trí tốt, tuyệt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo", ông nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không thu phí tổ chức từ sự kiện này. "Chúng tôi đang thực hiện một thỏa thuận không liên quan đến tiền. Tôi chỉ muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp", ông Trump nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm rằng một lý do khác để chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 tại Doral là bởi hầu hết phòng khách sạn ở Miami thường kín chỗ vào tháng 12. "Mỗi phái đoàn sẽ có khu nhà riêng tại câu lạc bộ golf. Tôi nghĩ đó sẽ là điều thực sự tuyệt vời", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ bày tỏ muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami. Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng ông cũng sẽ chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự.

"Tôi rất muốn họ đến, nếu họ muốn", ông nói, thêm rằng Nga, Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách "quan sát viên, và tôi không chắc liệu họ có muốn đến với tư cách quan sát viên hay không".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên G20. Hiện chưa rõ tại sao ông Trump lại muốn hai nước tham dự với tư cách quan sát viên.

Chuyến thăm Mỹ gần nhất của ông Tập diễn ra vào năm 2023, dưới thời tổng thống Joe Biden. Chủ tịch Trung Quốc cũng từng được tiếp đón tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tổng thống Mỹ xác nhận ông sẽ không tới Nam Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, mà sẽ cử Phó tổng thống JD Vance đại diện. Ông Trump trước đó nói có thể không tham dự G20 ở Nam Phi, viện dẫn những cáo buộc về việc người da trắng bị "đàn áp và giết hại" ở quốc gia này. Nam Phi bác bỏ mọi cáo buộc.

Ông Trump sở hữu hai khu nghỉ dưỡng tại bang Florida là Mar-a-Lago ở West Palm Beach và Trump National Doral ở Miami. Khu nghỉ dưỡng Doral được ông Trump mua vào năm 2012 với giá 150 triệu USD, bao gồm 4 sân golf.

Ông từng lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 tại khu nghỉ dưỡng Doral trong nhiệm kỳ đầu tiên, song bị đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt. Ông cũng muốn Tổng thống Putin đến dự sự kiện này, dù Nga đã bị loại khỏi G7 do sáp nhập bán đảo Crimea. Ông Trump sau đó hủy kế hoạch và hội nghị cuối cùng cũng không diễn ra do đại dịch Covid-19.

Huyền Lê (Theo AFP, Telegraph)