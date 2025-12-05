Ông Trump muốn mở đường cho kei-car của Nhật đến Mỹ

Tổng thống Mỹ dường như rất thích những chiếc kei-car mà ông nhìn thấy trong chuyến công du gần đây tới Nhật Bản và đã nhanh chóng hành động.

"Chúng rất nhỏ, chúng thực sự dễ thương", ông Trump nói vào ngày 3/12 tại Nhà Trắng khi vạch ra kế hoạch nới lỏng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu nghiêm ngặt từ thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Nhưng ông Trump cũng nói rằng kei-car không được phép sản xuất tại Mỹ, trong khi người Nhật làm tốt hơn. "Vì vậy chúng tôi sẽ phê duyệt những chiếc xe đó", ông khẳng định, cho biết thêm rằng đã ủy quyền cho Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy phê duyệt việc sản xuất.

Những chiếc xe cỡ nhỏ rất phổ biến ở châu Á, tại những thị trường lớn và quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Nhưng dòng xe này lại không đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang dành cho xe mới tại Mỹ.

Honda N-Box - kei-car bán chạy hàng đầu tại Nhật Bản. Ảnh: Response

Ngày 4/12, ông Duffy cho biết đang làm việc với Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) để dọn đường cho việc sản xuất xe mini trong nước.

"Liệu chúng có hoạt động trên đường cao tốc không? Có lẽ là không", ông Duffy trả lời phỏng vấn trên CNBC, thêm rằng những chiếc xe nhỏ gọn này có thể phù hợp hơn với môi trường đô thị và lưu ý rằng chúng có giá cả phải chăng hơn nhiều so với các lựa chọn khác trên thị trường hiện nay.

Một đạo luật cho phép nhập khẩu ôtô trên 25 năm tuổi vào Mỹ, ngay cả khi chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, đã tạo nên một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt trong cộng đồng người Mỹ đam mê xe hơi.

Tuy nhiên, chúng bị hạn chế ở tốc độ thấp và chỉ hoạt động trong phạm vi đất tư nhân ở một số bang, và bị cấm hoàn toàn ở những bang khác, với mối lo ngại chính là chúng quá nhỏ, chậm và yếu để lái an toàn giữa những chiếc xe tải và SUV cồng kềnh tràn ngập trên đường phố Mỹ.

Kei-car, loại xe được thiết kế riêng cho những con đường nhỏ hẹp với mức giá phải chăng, chiếm khoảng 33% tổng doanh số xe mới tại Nhật Bản. Tên gọi "kei" trong tiếng Nhật có nghĩa là "nhẹ" và dùng để chỉ một loại xe được hưởng ưu đãi thuế, chịu các giới hạn nghiêm ngặt về công suất và kích thước.

Đáp lại sắc lệnh mới nhất của ông Trump, Bộ trưởng Giao thông Mỹ cho biết những thay đổi về quy định sẽ cho phép Toyota và các hãng ôtô khác sản xuất và bán xe mini tại Mỹ.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, năm 2024, các hãng ôtô Nhật Bản đã sản xuất khoảng 3,3 triệu xe tại Mỹ.

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã dành phần lớn thời gian trong năm để ứng phó với các mức thuế quan của chính quyền ông Trump. Thỏa thuận thương mại đạt được vào ngày 22/7 đã hạ mức thuế từ 27,5% xuống còn 15%, nhưng Honda, Subaru và Mazda đang báo cáo doanh số giảm trong những tháng gần đây.

Trong quá trình đàm phán thuế quan, ông Trump liên tục phàn nàn về việc thiếu xe Mỹ trên đường phố Nhật Bản. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, Nhật Bản đã xuất khẩu 1,37 triệu xe sang Mỹ vào năm 2024, trong khi chỉ nhập khẩu 16.074 xe sản xuất tại Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại đạt được vào ngày 22/7, Nhật Bản đã đồng ý cho phép xe con sản xuất và chứng nhận an toàn tại Mỹ được bán tại Nhật Bản mà không cần kiểm tra bổ sung, cũng như cung cấp trợ cấp năng lượng sạch cho xe Mỹ.

Các báo cáo trong những tháng gần đây cho thấy chính phủ Nhật Bản đang xem xét nhập khẩu xe bán tải F-150 của Ford để sử dụng làm xe của chính phủ.

Mỹ Anh (theo Japan Times)