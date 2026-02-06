Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Tổng thống Trump chỉ trích hiệp ước hạt nhân New START, cho rằng Mỹ và Nga nên đàm phán thỏa thuận mới thay vì gia hạn.

Vài giờ sau khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) hết hạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/2 tuyên bố thỏa thuận này "đã được đàm phán một cách tồi tệ và đang bị vi phạm nghiêm trọng". Ông cho rằng các chuyên gia hạt nhân nên làm việc để xây dựng "hiệp ước mới, được cải tiến, hiện đại hóa và có thể tồn tại lâu dài trong tương lai", thay vì tiếp tục gia hạn New START.

Khi được hỏi liệu Washington và Moskva có đồng ý tuân thủ các điều khoản của hiệp ước New START trong lúc đàm phán về thỏa thuận mới hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt đáp rằng "theo tôi biết là không".

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Moskva hôm 4/2 tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trong khuôn khổ New START, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 2/2. Ảnh: AP

Chính quyền Trump đã nhiều lần thúc đẩy hiệp ước có sự tham gia của Trung Quốc, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng dù vẫn nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Nga. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 4/2 cho rằng kiểm soát vũ khí là điều "bất khả thi" nếu không có Trung Quốc tham gia.

Dù vậy, Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối tham gia hiệp ước hạt nhân với Mỹ và Nga. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/2 bày tỏ lấy làm tiếc khi New START hết hạn, song nhấn mạnh nước này sẽ "không tham gia vào đàm phán về giải trừ hạt nhân trong giai đoạn này".

"Năng lực hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn khác so với Mỹ và Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết.

New START được Mỹ và Nga ký năm 2010, có hiệu lực một năm sau đó. Hai nước hồi năm 2021 gia hạn hiệp ước thêm 5 năm.

Hiệp ước quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác. Các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận trong những năm qua đã đổ vỡ do căng thẳng giữa hai nước, trong đó có vấn đề Ukraine.

Các nhà vận động cảnh báo New START hết hạn có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu và kêu gọi các cường quốc hạt nhân đàm phán.

Phạm Giang (Theo AFP)