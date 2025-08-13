Ông Trump muốn kiện Chủ tịch Fed

Tổng thống Mỹ không hài lòng khi dự án cải tạo trụ sở Fed bị đội vốn và muốn kiện Chủ tịch Fed Jerome Powell vì việc này.

Ngày 12/8, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Nguyên nhân là cách quản lý của ông với việc cải tạo trụ sở Fed ở Washington.

Trước đó, ông Trump đã đề cập đến việc này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. "Tôi cân nhắc cho phép tiến hành một vụ kiện lớn chống lại Powell. Ông ta quá tệ trong việc quản lý cải tạo các tòa nhà của Fed. 3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD để sửa chữa. Không ổn chút nào", ông viết.

Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Powell tại trụ sở Fed ở Washington ngày 24/7. Ảnh: Reuters

Quan chức Nhà trắng cho biết đang điều tra quá trình cải tạo hai tòa nhà lịch sử của Fed. Họ cho rằng việc quản lý kém và khả năng gian lận đã đẩy chi phí lên cao quá mức cần thiết. Dự án cũng bị cho là phô trương và không phù hợp.

Tổng thống Mỹ đã đến thăm dự án này vài tuần trước. Ông tranh cãi với Chủ tịch Powell ngay trước máy quay khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng cơ quan này.

Tài liệu của Fed cho thấy chi phí ban đầu dự kiến là 1,9 tỷ USD, nhưng hiện đã lên 2,4 tỷ USD. Cơ quan này giải thích các chi phí phát sinh chủ yếu do giá nhân công và vật liệu tăng, cũng như có nhiều thách thức bất chợt.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ cho thấy căng thẳng giữa ông và Powell ngày càng leo thang. Vài tháng qua, Tổng thống Mỹ liên tục gây sức ép buộc Fed giảm lãi suất. Ngày 12/8, ông tiếp tục gọi Powell là "kẻ chậm chạp" và cho rằng "các thiệt hại vì chậm giảm lãi suất là không thể đong đếm".

Trong cuộc họp cuối tháng 7, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 4,25-4,5%. Cơ quan này chưa hành động, do không chắc chắn về triển vọng kinh tế. Họ nhận định có rủi ro với cả hai mục tiêu lạm phát và việc làm và muốn chờ đến khi xu hướng của hai yếu tố này trở nên rõ ràng hơn.

Hà Thu (theo Reuters)