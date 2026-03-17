Ông Trump muốn hoãn gặp ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Trung Quốc lùi cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước khoảng một tháng để ông xử lý cuộc chiến tại Trung Đông.

"Tôi rất muốn đi, nhưng vì tình hình chiến sự nên tôi muốn ở lại đây. Tôi cảm thấy mình phải ở đây. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị hoãn cuộc gặp khoảng một tháng", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời truyền thông tại Nhà Trắng ngày 16/3 khi được hỏi về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới.

"Rất đơn giản. Chúng ta đang có chiến tranh. Tôi nghĩ việc tôi ở lại đây là quan trọng nên có thể chúng tôi sẽ hoãn một chút, nhưng không lâu", Tổng thống Trump tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh ông có "quan hệ rất tốt" với Trung Quốc và không có ý đồ chiến thuật nào khi hoãn chuyến thăm.

"Không có chiêu trò gì ở đây cả, không phải kiểu 'tôi đang chờ đợi điều gì đó'", ông Trump cho biết.

Giới chức Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 16/3. Ảnh: AP

Nhà Trắng hồi tháng 2 cho biết Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc ngày 31/3-2/4 và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump tới Bắc Kinh kể từ chuyến thăm lần cuối của ông trong nhiệm kỳ một vào năm 2017.

Ông Trump ngày 15/3 đề cập khả năng lùi cuộc gặp với ông Tập, và quyết định tùy thuộc vào việc Trung Quốc có hỗ trợ mở lại Eo biển Hormuz hay không. Iran đang phong tỏa Eo biển Hormuz để trả đũa Mỹ và Israel cuối tháng 2 mở chiến dịch nhằm vào nước này.

Mỹ và Trung Quốc ngày 16/3 đều thông báo cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước tại Paris, Pháp cuối tuần trước diễn ra "chân thành, mang tính xây dựng". Cuộc gặp được mô tả là nhằm tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

"Hoạt động ngoại giao giữa các nguyên thủ quốc gia đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung - Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Ông Tập cũng dự kiến đến Mỹ cuối năm nay, nhưng thời gian cụ thể chưa được công bố. Lần gần nhất Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ là năm 2023.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)