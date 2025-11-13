Ông Trump muốn giúp người trẻ Mỹ vay 50 năm để mua nhà

Chính quyền Trump đang nghiên cứu chương trình cho phép người dân Mỹ, đặc biệt là người trẻ, mua nhà với khoản vay kéo dài nửa thế kỷ.

Trong bài đăng trên Truth Social kèm hình ảnh so sánh với cựu tổng thống Franklin D. Roosevelt tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bóng gió về ý tưởng cho vay thế chấp trong nửa thế kỷ để giúp người dân mua nhà.

Hình ảnh với thông điệp "Những tổng thống Mỹ vĩ đại" đề cập đến chương trình cho vay 30 năm của ông Roosevelt, từng giúp nước Mỹ vượt qua cuộc Đại Suy thoái giai đoạn 1929-1939.

Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte ngày 8/11 xác nhận cơ quan này đang nghiên cứu triển khai ý tưởng, coi đây là biện pháp giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay.

Tổng thống Trump đề cập ý tưởng gói vay thế chấp 50 năm để hỗ trợ người dân Mỹ mua nhà. Ảnh: TruthSocial/realDonaldTrump

"Chương trình vay thế chấp 50 năm sẽ tạo ra bước ngoặt hoàn toàn mới", ông Pulte viết. "Chúng tôi đã lắng nghe người dân và sẽ toàn tâm tập trung cho nhiệm vụ đảm bảo người trẻ đạt được 'Giấc mơ Mỹ'. Điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu họ có đòn bẩy tài chính để mua nhà. Gói vay thế chấp 50 năm chỉ là một vũ khí tiềm năng trong kho giải pháp rất lớn mà chúng tôi đang nghiên cứu".

Chương trình hướng tới mục tiêu giảm số tiền trả hàng tháng cho người mua nhà bằng cách kéo dài thời hạn vay. Với một ngôi nhà trị giá 300.000 USD, lãi suất 5% và trả trước 5%, người vay sẽ phải trả khoảng 2.254 USD mỗi tháng nếu chọn kỳ hạn 15 năm, khoảng 1.530 USD với kỳ hạn 30 năm và còn khoảng 1.294 USD nếu kéo dài đến 50 năm.

Đạo luật Dodd - Frank về Cải cách Phố Wall và Bảo vệ Người tiêu dùng, ban hành năm 2010, hiện không cho phép chính phủ phát hành các khoản vay 40-50 năm, nên kế hoạch này sẽ cần một phương án đặc biệt để vượt qua rào cản pháp lý.

"Tổng thống Trump luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện khả năng mua nhà cho người dân Mỹ", một quan chức Nhà Trắng nói với ABC.

Dự án nhà ở tại Fontana, bang California, ngày 17/9. Ảnh: AFP

Dù vậy, ý tưởng của ông Trump đang vấp phải phản đối từ cả trong lẫn ngoài đảng Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, cho rằng ý tưởng này không khác gì "buộc người dân hài lòng với thực tế họ chẳng sở hữu gì", trong khi hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene lo ngại kế hoạch chỉ đẩy người dân Mỹ vào cảnh "mang nợ cả đời".

"Tôi không thích giải pháp vay 50 năm. Nó chỉ làm lợi cho ngân hàng, công ty cho vay và giới xây dựng, trong khi người dân phải trả nhiều lãi hơn và có thể chết trước khi trả hết nợ", bà Greene viết trên X.

Ngành bất động sản cũng tranh cãi về đề xuất của ông Trump. Kaz Nejatian, giám đốc điều hành công ty Opendoor, nhận định rằng chương trình cho vay 50 năm "có lẽ là chính sách thân thiện với người mua nhà nhất trong hai thập kỷ qua". Trong khi đó, chuyên gia tài chính Kate Wood của NerdWallet cho rằng khoản vay 50 năm có thể giúp người mua trả ít hơn mỗi tháng, nhưng khi tính cả tiền lãi trong nửa thế kỷ, tổng chi phí sẽ khiến họ choáng ngợp.

Theo Hiệp hội Môi giới bất động sản Quốc gia Mỹ, tuổi trung bình của người mua nhà đầu tiên ở nước này đã tăng từ 28 vào năm 1991 lên 38 vào năm 2024. Dữ liệu từ Redfin cho thấy hộ gia đình Mỹ đang phải chi 39% thu nhập cho các khoản vay thế chấp nhà cửa, cao hơn nhiều so với ngưỡng 30% được coi là an toàn về tài chính. Mức giá trung bình một căn nhà tại Mỹ hiện là 410.800 USD, cao hơn 25% so với đầu năm 2020, theo số liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis.

"Tăng thời gian vay không phải là cách tốt nhất để giải quyết khủng hoảng nhà ở", Joel Berner, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Realtor.com trả lời trên CBS. "Nếu không có thêm nhà mới được xây, giá sẽ lại tăng, và lợi ích từ khoản vay dài hơn sẽ nhanh chóng biến mất".

Thanh Danh (Theo CBS, Hill, ABC)