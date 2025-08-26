Ông Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Trump cho biết có thể đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ, đặt lại tên gọi ban đầu là Bộ Chiến tranh trong khoảng một tuần tới.

"Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đảm nhận xuất sắc vai trò ở nơi tôi gọi là Bộ Chiến tranh. Mọi người gọi đó là Bộ Quốc phòng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ đổi tên. Nếu mọi người muốn biết thì chúng tôi sẽ sớm thông báo về điều này", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng ngày 25/8.

Ông lập luận rằng Bộ Quốc phòng Mỹ từng được gọi là Bộ Chiến tranh, vào thời điểm Mỹ tham gia Thế chiến I và Thế chiến II. "Mọi người đều thích việc nước Mỹ có lịch sử chiến thắng đáng kinh ngạc khi cơ quan này còn được gọi là Bộ Chiến tranh", Tổng thống Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/8. Ảnh: AFP

George Washington, tổng thống đầu tiên và cũng là người sáng lập nước Mỹ, thành lập Bộ Chiến tranh vào năm 1789. Cái tên này tồn tại đến năm 1947, khi tổng thống lúc bấy giờ là Harry Truman tiến hành tái cơ cấu, đổi tên cơ quan thành Bộ Quốc phòng vào năm 1949.

Ông Trump từng gọi ông Hegseth là "Bộ trưởng Chiến tranh" và ca ngợi số lượng tân binh được tuyển trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tổng thống Trump cho rằng quá trình đổi tên sẽ diễn ra trong khoảng một tuần tới. Tuy nhiên, động thái này cần có sự phê chuẩn của quốc hội Mỹ, vì Bộ Quốc phòng được thành lập theo đạo luật đã có từ nhiều thập kỷ.

Ý định đổi tên cho thấy ông Trump muốn khẳng định vai trò của mình trong nỗ lực giải quyết các xung đột trên toàn thế giới, song cũng rất muốn thể hiện sức mạnh quân sự ở nước ngoài. "Tôi không muốn chỉ phòng thủ. Chúng tôi còn muốn tấn công nữa", ông tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth hồi tháng 3 đặt câu hỏi cho những người theo dõi trên tài khoản X cá nhân rằng họ muốn có Bộ Quốc phòng hay Bộ Chiến tranh. Phần lớn người dùng đều nghiêng về đáp án thứ hai.

Huyền Lê (Theo Hill, Politico)