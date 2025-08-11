Ông Trump muốn di dời người vô gia cư khỏi thủ đô Washington

Tổng thống Trump có kế hoạch chuyển người vô gia cư "ra rất xa" khỏi thủ đô Washington, nhằm khiến thành phố trở nên "đẹp đẽ hơn".

"Tôi sẽ làm cho thủ đô của chúng ta an toàn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người vô gia cư phải rời đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị nơi ở, nhưng rất xa thủ đô", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 10/8.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố giới chức sẽ "nhanh chóng bỏ tù" những tên tội phạm trong thành phố. "Mọi chuyện sẽ diễn ra rất gấp rút", ông cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 9/8. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cũng thông báo tổ chức họp báo vào ngày 11/8, trong đó dự kiến công bố các kế hoạch của ông cho thủ đô Washington.

Thủ đô Washington hiện do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành dưới sự giám sát từ quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump từ lâu đã công khai bày tỏ không hài lòng với cách tổ chức này. Ông từng đe dọa liên bang hóa thành phố và trao cho Nhà Trắng quyền quyết định cuối cùng về cách thức điều hành.

Theo số liệu thống kê hồi năm ngoái, thủ đô Washington xếp thứ 15 về số lượng người vô gia cư tại các thành phố lớn của Mỹ. Con số hiện nay đã giảm so với mức trước đại dịch Covid-19, nhưng hàng nghìn người vẫn phải qua đêm tại các mái ấm hoặc trên đường phố.

Đầu tuần trước, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia nhằm trấn áp tội phạm ở thủ đô Washington vì cho rằng tỷ lệ tội phạm đang gia tăng trong thành phố.

Theo số liệu thống kê từ cảnh sát, tội phạm bạo lực tại thủ đô của Mỹ đã giảm 26% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trước khi ông Trump nhậm chức cho thấy tỷ lệ tội phạm ở thành phố trong năm 2024 là mức thấp nhất ba thập kỷ.

"Chúng tôi không trải qua đợt gia tăng tỷ lệ tội phạm nào cả", Thị trưởng Washington Muriel Bowser nhấn mạnh. Bà không chỉ trích Tổng thống Trump, nhưng lưu ý "mọi so sánh rằng thành phố giống như một quốc gia bị chiến tranh tàn phá đều là phóng đại và sai sự thật".

Cảnh báo điều động Vệ binh Quốc gia được đưa ra vài tuần sau khi Tổng thống Trump triển khai lực lượng này đến thành phố Los Angeles để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối trục xuất người nhập cư.

Ông chủ Nhà Trắng gần đây thường xuyên ám chỉ khả năng sử dụng quân đội để kiểm soát các thành phố Mỹ, nhiều nơi trong số đó do đảng Dân chủ kiểm soát và phản đối các chính sách mà Tổng thống Mỹ theo đuổi.

Vũ Hoàng (Theo AFP)