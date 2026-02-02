Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ muốn đạt thỏa thuận với Tehran nhưng vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự, sau những cảnh báo từ lãnh đạo tối cao Iran.

"Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy rồi", Tổng thống Donald Trump phát biểu hôm 1/2 khi được đề nghị bình luận về cảnh báo của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei rằng mọi cuộc tấn công của Mỹ vào quốc gia Trung Đông sẽ dẫn đến chiến tranh khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh "những chiến hạm lớn nhất, mạnh nhất thế giới" của Mỹ đang hiện diện ở khu vực và chỉ cách Iran "vài ngày di chuyển".

"Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, nếu không, chúng ta sẽ biết lời ông ấy nói có đúng hay không", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 27/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ trước đó bày tỏ tin tưởng Iran sẽ chấp nhận đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa, thay vì phải đối mặt hành động quân sự từ Mỹ. Giới chức Iran cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân với điều kiện năng lực tên lửa và phòng thủ của họ không nằm trong chương trình nghị sự.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang từ khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran tháng 6/2025.

Ông Trump những tuần gần đây liên tục chỉ trích cách Iran ứng phó biểu tình và nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh tập kích Iran. Tổng thống Mỹ sau đó từ bỏ ý tưởng này do cảnh báo từ các đồng minh, song vẫn ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 1/2 bày tỏ lo ngại về "những tính toán sai lầm", nhưng cho rằng ông Trump "đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn". Ông Araghchi nhấn mạnh Tehran đã mất lòng tin vào Washington với tư cách đối tác đàm phán, cho biết một số quốc gia trong khu vực đang đóng vai trò trung gian để xây dựng lại lòng tin.

"Tôi thấy vẫn có khả năng tiến hành vòng đối thoại khác nếu nhóm đàm phán của Mỹ làm theo những gì Tổng thống Trump đã nói, đó là đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng để đảm bảo không có vũ khí hạt nhân", ông cho hay.

Hải quân Mỹ hiện duy trì ít nhất 10 tàu chiến ở Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 chiến hạm hộ tống, cùng 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ. Không quân Mỹ cũng điều động hàng loạt khí tài, trong đó có máy bay trinh sát tín hiệu RC-135V/W và các tổ hợp phòng không Patriot, đến những căn cứ đồn trú ở khu vực.

Iran tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào căn cứ và chiến hạm Mỹ cũng như đồng minh của nước này, đặc biệt là Israel.

Ông Trump ngày 31/1 cho biết Mỹ đang đối thoại với Iran, song không nêu chi tiết. Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho hay "trái với những gì bị thổi phồng về nguy cơ nổ ra xung đột, các thỏa thuận về khuôn khổ đàm phán đang tiến triển".

