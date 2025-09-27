Ông Trump muốn áp thuế với thiết bị điện tử chứa chip

Reuters trích nguồn tin cho biết chính quyền ông Trump đang cân nhắc áp thuế nhập khẩu với đồ điện tử nước ngoài, dựa trên số chip trong sản phẩm.

Theo kế hoạch, Bộ Thương mại Mỹ sẽ áp thuế với hàm lượng chip trong sản phẩm. Một trong các nguồn tin của Reuters cho biết bộ này đang cân nhắc mức thuế chung 25% cho chip trong thiết bị nhập khẩu. Mức thuế dành cho hàng điện tử Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) là 15%. Người này nhấn mạnh đây mới chỉ là con số sơ bộ.

Các nguồn tin cũng cho biết Bộ Thương mại tính đến việc miễn trừ tương ứng dựa trên khoản đầu tư của các doanh nghiệp cho sản xuất tại Mỹ. Việc này chỉ áp dụng khi doanh nghiệp chuyển một nửa sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cơ chế này vận hành thế nào và có được triển khai hay không.

Nguồn tin khác thì cho biết Bộ Thương mại Mỹ từng đề xuất miễn thuế cho máy sản xuất chip, để tránh làm tăng chi phí sản xuất bán dẫn tại Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng được cho là không hài lòng với đề xuất này, vì ông Trump nhìn chung không thích các ngoại lệ.

Nếu kế hoạch áp thuế được thực hiện, rất nhiều mặt hàng sẽ chịu ảnh hưởng, từ bàn chải đánh răng đến laptop. Việc này có thể kéo lạm phát lên cao.

"Mỹ vốn đang gặp vấn đề về giá cả, khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang và có xu hướng tăng tốc", Michael Strain - nhà kinh tế học tại Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định. Kể cả hàng hóa sản xuất trong nước cũng có thể tăng giá, khi thuế mới khiến nguyên liệu đầu vào đắt đỏ hơn.

Dù vậy, kế hoạch này vẫn có thể thay đổi. Nhiều câu hỏi vẫn chưa rõ ràng như phạm vi sản phẩm sẽ bị đánh thuế, mức thuế cụ thể, và liệu có ngoại lệ nào cho quốc gia, sản phẩm hoặc doanh nghiệp không.

"Mỹ không thể dựa vào nhập khẩu các sản phẩm bán dẫn vốn quan trọng với an ninh kinh tế và quốc gia", người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết khi được hỏi về vấn đề này. Ông khẳng định chính phủ đang có cách tiếp cận đa chiều, linh hoạt để đưa sản xuất thiết yếu quay về Mỹ, bằng các chính sách như thuế nhập khẩu, giảm thuế trong nước, giảm thủ tục hành chính và đảm bảo năng lượng dồi dào.

Từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp nhiều đợt thuế nhập khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước. Mới nhất, ngày 25/9, ông công bố sẽ thu 100% thuế nhập khẩu với thuốc biệt dược gốc (branded drug), 25% với xe tải hạng nặng và tủ bếp là 50%. Tủ đồ phòng tắm và đồ nội thất bọc đệm bị áp thuế lần lượt 50% và 30%. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Hồi tháng 4, chính phủ Mỹ cũng thông báo điều tra dược phẩm và sản phẩm bán dẫn. Các sản phẩm này có thể bị áp thuế nếu kết quả cho thấy việc quá phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài là đe dọa an ninh quốc gia.

Hồi tháng 8, ông Trump cho biết sẽ áp thuế 100% với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu, nhưng miễn trừ cho các doanh nghiệp đang sản xuất tại Mỹ, hoặc cam kết làm điều này. Các hãng chip lớn nhất ngoài Mỹ hiện là TSMC (Đài Loan) và Samsung Electronics (Hàn Quốc).

