Ông Trump muốn áp dụng án tử hình với tội phạm giết người ở Washington

Tổng thống Trump cho biết chính phủ sẽ đề nghị án tử hình đối với tội phạm giết người tại thủ đô Washington, khi thành phố bãi bỏ mức án này từ năm 1981.

"Bất kỳ ai giết người ở thủ đô đều phải chịu án tử. Chúng tôi sẽ đề nghị án tử hình. Đó là biện pháp răn đe rất mạnh mẽ", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26/8. "Tôi không biết liệu chúng ta đã sẵn sàng cho điều này ở Mỹ hay chưa, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác".

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch tăng cường an ninh của chính phủ liên bang ở thủ đô Washington. Một ngày trước, ông Trump ký một số sắc lệnh cấm đốt hoặc xúc phạm quốc kỳ, chấm dứt chương trình cho phép bảo lãnh không tiền mặt cho các nghi phạm bị bắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: AP

Nhiều thập kỷ trước, thủ đô Washington áp dụng án tử hình bắt buộc đối với tội giết người cực kỳ nghiêm trọng. Chính sách này đã bị Tòa án Tối cao hủy bỏ năm 1972, khi tòa cho rằng án tử đang được áp dụng tùy tiện, vi hiến.

4 năm sau, Tòa án Tối cao cho phép Washington khôi phục án tử hình với những hướng dẫn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Hội đồng thành phố Washington đã bãi bỏ án tử hình năm 1981.

Lần cuối Washington thi hành án tử là vào năm 1957 với tử tù Robert Carter, người bị kết tội bắn chết cảnh sát. Kể từ đó, thủ đô Mỹ hiện không áp dụng mức án này và phần lớn người dân thành phố cũng phản đối án tử hình.

Washington ghi nhận chuỗi 12 ngày không ghi nhận vụ giết người nào trong chiến dịch trấn áp tội phạm của chính phủ liên bang. Chuỗi này kết thúc rạng sáng 26/8, khi Sở Cảnh sát Thủ đô thông báo một người đàn ông 31 tuổi bị sát hại ở đông nam thành phố.

Trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp đề nghị án tử trong các vụ sát hại nhân viên hành pháp hoặc "tội ác nghiêm trọng do người nhập cư trái phép thực hiện".

Đức Trung (Theo CBS News, Axios)