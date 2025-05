Ông Trump mời bà Melania cùng ký luật bảo vệ nạn nhân 'ảnh nóng'

Tổng thống Mỹ ký luật cấm phát tán ảnh nhạy cảm, riêng tư và mời phu nhân Melania cùng ký vì bà đã thúc đẩy nỗ lực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 ký ban hành đạo luật Gỡ nó xuống (Take It Down), coi hành vi cố tình hoặc đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm của một người mà không có sự đồng ý là tội liên bang, buộc các nền tảng mạng xã hội gỡ những nội dung như vậy trong vòng 48 giờ khi nạn nhân yêu cầu.

Luật này nhắm đến hành vi "khiêu dâm trả đũa", tức phát tán ảnh nhạy cảm với mục đích làm nhục, trả đũa, hoặc gây tổn hại danh tiếng của một cá nhân, thường sau khi mối quan hệ tình cảm kết thúc.

Nội dung nhạy cảm tạo bằng công nghệ deepfake cũng trong diện bị cấm. Quốc hội Mỹ hồi đầu năm thông qua đạo luật với sự ủng hộ của lưỡng đảng.

"Với sự phát triển của công nghệ tạo ảnh deepfake bằng AI, vô số phụ nữ đã bị quấy rối khi hình ảnh nhạy cảm bị phát tán trái ý muốn. Điều này là vô cùng sai trái. Hôm nay, chúng ta chính thức coi điều này là hành vi bất hợp pháp", ông Trump phát biểu tại lễ ký ban hành luật tại Vườn Hồng Nhà Trắng.

Deepfake là kết hợp giữa "deep learning" (học sâu) và "fake" (giả). Công nghệ này sử dụng AI phân tích cử chỉ, nét mặt và giọng nói của một người, từ đó tái tạo và chỉnh sửa để cho ra đời ảnh hoặc video trông như thật về người đó, thậm chí tạo được cả giọng nói.

Đạo luật Take It Down do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Dân chủ Amy Klobuchar đệ trình. Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nỗ lực vận động và thúc đẩy thông qua đạo luật.

Tại lễ ký ngày 19/5, bà Melania mô tả luật này là "bước tiến mạnh mẽ trong nỗ lực đảm bảo người Mỹ, đặc biệt là người trẻ, cảm thấy được bảo vệ hiệu quả hơn khi thể diện của họ bị lạm dụng".

Ông Trump mời Đệ nhất phu nhân cùng ký luật, dù bà ban đầu có chút miễn cưỡng. "Thôi nào, hãy ký đi", ông nói với vợ, rồi quay sang đám đông: "Bà ấy xứng đáng ký".

Sau khi bà Melania ký, ông đã giơ cao văn bản để những người có mặt thấy chữ ký của cả hai. Chữ ký của Đệ nhất phu nhân chỉ mang tính biểu tượng, do bà không phải quan chức dân cử và không có vai trò chính thức trong quá trình ra luật.

