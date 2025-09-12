Ông Trump: Loạt UAV bay vào Ba Lan có thể do nhầm lẫn

Ông Trump nói vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan có thể là nhầm lẫn, trong khi giới chức châu Âu mô tả đây là "hành động khiêu khích".

"Đó có thể chỉ là nhầm lẫn, nhưng dù sao tôi cũng không hài lòng với những điều xoay quanh toàn bộ tình huống đó. Hy vọng rằng chuyện như vậy sẽ kết thúc", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 11/9, đề cập vụ loạt máy bay không người lái (UAV) bay vào vùng trời Ba Lan trước đó một ngày.

Đây là bình luận thứ hai của ông Trump kể từ khi sự việc xảy ra, sau bài đăng nhiều ẩn ý trên Truth Social hôm 10/9. "Chuyện gì đang xảy ra với vụ máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Ba Lan? Hãy cùng xem nào", ông Trump khi đó cho hay.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10/9 nói rằng ít nhất "19 UAV Nga" đã xâm nhập không phận nước này, phần lớn xuất phát từ Belarus. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã tham gia ứng phó, bắn hạ ít nhất 4 phi cơ trong số này, những chiếc còn lại dường như đã tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Người phát ngôn NATO xác nhận đây là lần đầu máy bay liên minh được triển khai đối phó mục tiêu trên không phận một quốc gia thành viên.

Sự việc xảy ra vào thời điểm Nga đang không kích nhiều địa phương ở miền tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm mục tiêu vào Ba Lan và sẵn sàng tham vấn với nước này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm đạt lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình cho xung đột Ukraine.

Các nghị sĩ Mỹ đang thúc đẩy gói cấm vận bổ sung nhằm vào Nga, nhưng ông Trump chưa cam kết sẽ thông qua biện pháp này. Ông từng cảnh báo rằng "giai đoạn hai" của các lệnh cấm vận có thể sẽ sớm được áp dụng sau khi áp lệnh trừng phạt Ấn Độ vì nhập khẩu dầu Nga.

Huyền Lê (Theo Hill, Reuters)