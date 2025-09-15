Ông Trump lo nhà đầu tư 'hoảng sợ' vì vụ bắt công nhân Hàn Quốc

Tổng thống Trump nói "không muốn khiến nhà đầu tư hoảng sợ" và hoan nghênh lao động nước ngoài, sau vụ hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt.

"Tôi không muốn khiến nhà đầu tư vào Mỹ hoảng sợ hay nhụt chí. Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư cùng nhân viên của họ, sẵn sàng tự hào nói rằng chúng tôi sẽ học hỏi và thậm chí còn làm tốt hơn trong lĩnh vực của chính họ vào thời điểm nào đó trong tương lai không xa", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9.

Ông Trump bày tỏ mong muốn doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đưa lao động lành nghề đến Mỹ để chế tạo "những sản phẩm cực kỳ phức tạp", đồng thời hướng dẫn và đào tạo lao động địa phương.

"Nếu chúng ta không làm như vậy, tất cả những khoản đầu tư lớn sẽ không bao giờ xuất hiện. Chúng ta phải học cách sản xuất chip, chất bán dẫn, máy tính, tàu thủy, tàu hỏa và rất nhiều sản phẩm từ nước khác. Trong nhiều trường hợp là học lại, vì chúng ta từng rất giỏi trong lĩnh vực đó nhưng giờ thì không", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại sân bay ở Morristown, bang New Jersey, Mỹ, ngày 14/9. Ảnh: AFP

Khoảng 475 người, trong đó có hơn 300 công nhân Hàn Quốc, bị bắt trong cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG tại bang Georgia ngày 4/9. Đây là hoạt động truy quét lớn nhất do Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện nhằm vào một địa điểm kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép trên toàn quốc.

Quan chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cáo buộc công nhân Hàn Quốc ở quá hạn thị thực hoặc đến Mỹ bằng thị thực không cho phép lao động chân tay. Công nhân được hồi hương dưới hình thức tự nguyện rời đi và có thể quay lại Mỹ, không phải bị trục xuất. Tuy nhiên, hình ảnh họ bị xích và còng tay trong cuộc đột kích đã gây lo ngại rộng rãi ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 11/9 mô tả vụ đột kích "gây hoang mang" và có thể tác động lớn đến những quyết định đầu tư trong tương lai, đặc biệt khi đánh giá tính khả thi của hoạt động trực tiếp tại Mỹ. Các công đoàn Hàn Quốc đã kêu gọi ông Trump đưa ra lời xin lỗi.

Nhiều công ty Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy tại Mỹ nhằm tiếp cận thị trường và tránh mối đe dọa thuế quan. Chính quyền Mỹ cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác với Hàn Quốc để tái thiết ngành đóng tàu, chất bán dẫn và những ngành công nghiệp khác.

Huyền Lê (Theo AFP, Yonhap)