Ông Trump liệt Antifa vào danh sách 'tổ chức khủng bố lớn'

Ông Trump tuyên bố Antifa, thuật ngữ mô tả các nhóm cánh tả cực đoan, là tổ chức khủng bố lớn nhưng chưa công bố biện pháp đối phó.

"Tôi vui mừng thông báo rằng tôi sẽ xác định Antifa, thảm họa cánh tả cực đoan, bệnh hoạn và nguy hiểm, là tổ chức khủng bố lớn. Tôi cũng dứt khoát đề nghị điều tra kỹ lưỡng theo các chuẩn mực và quy trình pháp lý cao nhất đối với những cá nhân hoặc tổ chức tài trợ cho Antifa", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí bên ngoài Nhà Trắng ngày 16/9. Ảnh: AFP

Antifa là thuật ngữ được phe cánh hữu ở Mỹ sử dụng để chỉ những nhóm cực tả bị cáo buộc kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng dọa sẽ coi Antifa là "tổ chức khủng bố trong nước", nhưng không thực hiện.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã cáo buộc Antifa đứng sau các vụ bạo lực chống lại cảnh sát và vụ bạo loạn ở Đồi Capitol năm 2021.

Chưa rõ Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng cơ chế nào để xác định Antifa là tổ chức khủng bố và xử lý. Antifa về cơ bản là phong trào xã hội, không có cơ cấu điều hành tập trung hay ban lãnh đạo rõ ràng, nên chưa thể xác định cá nhân hay thực thể nào sẽ bị nhắm mục tiêu.

"Đây chỉ là một trong nhiều hành động mà Tổng thống sẽ thực hiện nhằm đối phó các tổ chức cánh tả kích động bạo lực chính trị", một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller ngày 15/9 cho biết chính quyền Trump sẽ "nhổ tận gốc và triệt phá phong trào khủng bố quy mô lớn trong nước" liên quan tới vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk. Cả ông Miller và Phó tổng thống JD Vance đều cho rằng Mỹ đang chứng kiến sự trỗi dậy của "phong trào cánh tả cực đoan".

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)