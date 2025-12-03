Ông Trump liên tục nhắm mắt khi họp nội các

Tổng thống Trump nhiều lần nhắm mắt, dường như cố chống cơn buồn ngủ trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, có thể do sử dụng mạng xã hội đêm khuya.

Trong cuộc họp nội các kéo dài 2 tiếng 17 phút vào ngày 2/12, Tổng thống Donald Trump dường như đã phải nhiều lần cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và liên tục nhắm mắt.

Khi phát biểu cuối cuộc họp, Ngoại trưởng Marco Rubio ca ngợi chính sách đối ngoại "mang tính chuyển đổi" của ông Trump, trong khi Tổng thống Mỹ ngồi cạnh, ngả người trên ghế, mắt nhắm nghiền.

Ông Trump sau đó dường như giật mình, ngồi thẳng lại và nhìn ông Rubio, theo mô tả của phóng viên CNN. Một lát sau, ông lại nhắm mắt khi ông Rubio nói đùa về mùa giải bóng bầu dục đại học. Các thành viên nội các ngồi quanh bàn cười lớn, nhưng Tổng thống 79 tuổi không có động tĩnh, hầu như không cử động khuôn miệng, chỉ có đôi mắt chớp nhẹ.

Trước đó, ông Trump cũng nheo mắt nhiều lần, dường như cố chống cơn buồn ngủ khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer phát biểu. Thỉnh thoảng, ông cúi gằm xuống tờ giấy trên mặt bàn, như thể đang nhắm mắt.

Ông Trump 'cố chống cơn buồn ngủ' trong cuộc họp Nội các Ông Trump nhắm mắt khi Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong cuộc họp ngày 2/12. Video: X/Marco Foster

Theo tổng hợp của Washington Post, ông Trump đã phải cố gắng giữ tỉnh táo trong 9 lần, dài tổng cộng 6 phút. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng ông Trump được cho là phải cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, sau cuộc họp ở Phòng Bầu dục ngày 6/11, khi ông phải mất gần 20 phút để cố giữ tỉnh táo, sau chuyến công du dài ngày tới châu Á.

Trả lời câu hỏi của truyền thông Mỹ về cuộc họp nội các ngày 2/12, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump "đã chăm chú lắng nghe và điều hành toàn bộ cuộc họp dài gần ba giờ".

Bà Leavitt trích dẫn lại "câu trả lời cuối cùng tuyệt vời trong họp báo" của ông Trump, khi Tổng thống Mỹ chỉ trích người nhập cư Somalia, gọi đó là "khoảnh khắc kinh điển".

Ông Trump nhắm nghiền mắt, dường như đang ngủ gật trong cuộc họp Nội các ngày 2/12. Ảnh: AFP

Truyền thông Mỹ cho rằng ông Trump có biểu hiện mệt mỏi trong cuộc họp nội các có thể do dùng mạng xã hội đêm khuya. Từ 22h tối 1/12 đến nửa đêm, Tổng thống Mỹ đã đăng gần 150 bài viết, tương tác trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, với các nội dung chỉ trích đảng Dân chủ, đăng lại thuyết âm mưu cánh hữu đến các video về ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Đây được xem là loạt bài đăng nhiều hơn hẳn mức bình thường với ông Trump, người nổi tiếng với các hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Các cố vấn của Tổng thống Trump nói với Washington Post rằng ông chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi đêm.

Đức Trung (Theo CNN, Washington Post)