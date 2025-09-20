Ông Trump lập chương trình 'thẻ vàng định cư' một triệu USD

Tổng thống Trump ký sắc lệnh thiết lập chương trình "thẻ vàng" cho phép cá nhân nước ngoài có thể định cư ở Mỹ với mức phí một triệu USD.

"Chính quyền của tôi ưu tiên điều chỉnh chính sách nhập cư liên bang theo lợi ích quốc gia, bằng cách chấm dứt nhập cư bất hợp pháp và ưu tiên tiếp nhận những người có thể mang lại lợi ích rõ ràng cho đất nước", Tổng thống Donald Trump cho biết trong sắc lệnh được ký ban hành ngày 19/9.

Sắc lệnh thiết lập chương trình thị thực Gold Card (Thẻ vàng) do Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick giám sát, "nhằm tạo điều kiện nhập cảnh cho người đã chứng minh năng lực và muốn thúc đẩy các lợi ích của Mỹ bằng một khoản đóng góp đáng kể".

Tổng thống Trump cầm sắc lệnh Gold Card tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: AP

Văn kiện liệt kê mức đóng góp một triệu USD với cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên. Website bán thẻ vàng nhập cư trumpcard.gov hiển thị hai loại thẻ tương ứng với hai mức này là "thẻ vàng Trump" và "thẻ vàng Trump cho doanh nghiệp".

"Thẻ vàng Trump" cho phép người sở hữu có thể nhận quyền định cư tại Mỹ trong thời gian nhanh kỷ lục. Nhân viên doanh nghiệp được bảo trợ cũng có quyền lợi tương tự. "Thẻ vàng Trump cho doanh nghiệp" còn cho phép chuyển bảo trợ từ người này sang người khác.

Website trumpcard.gov còn hiển thị "thẻ bạch kim Trump" với giá 5 triệu USD, cho phép người sở hữu ở lại Mỹ lên đến 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ áp với thu nhập ngoài nước này. Tuy nhiên, ông Trump không đề cập đến thẻ bạch kim trong sắc lệnh.

"Điều quan trọng là chúng ta sẽ đón những người tuyệt vời đến Mỹ và họ sẽ trả tiền. Chúng ta sẽ dùng số tiền đó để giảm thuế và giảm nợ công", Tổng thống Trump nói với báo giới, thêm rằng ông tin chương trình sẽ cực kỳ thành công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và mô hình "thẻ vàng Trump" tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: AP

Chưa rõ luật pháp Mỹ có cho phép chính quyền Tổng thống Trump cấp thị thực định cư theo cách này hay không. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng có chương trình thị thực tương tự với giá thấp hơn và thành công hạn chế.

Chính quyền ông Trump còn thông báo kế hoạch tăng phí doanh nghiệp phải trả cho lao động theo diện thị thực H1B lên 100.000 USD, có thể trả trong vòng 6 năm. Nhà Trắng cho rằng động thái sẽ giúp đảm bảo chỉ lao động trình độ cao, không thể thay thế mới được đến Mỹ làm việc và bảo vệ việc làm ở Mỹ.

H1B là visa không định cư do chính phủ Mỹ cấp, cho phép các công ty tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao để làm việc tại Mỹ trong khoảng thời gian nhất định. H1B thường có thời hạn 3 năm, người sở hữu có thể xin gia hạn hoặc cấp thẻ xanh.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)