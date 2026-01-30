Ông Trump lạnh nhạt với 'bà trùm ICE' sau hỗn loạn ở Minnesota

Tổng thống Mỹ không nhắc tên Bộ trưởng Noem, người phụ trách lực lượng ICE, trong cuộc họp nội các, sau những hỗn loạn vì chiến dịch truy quét nhập cư ở Minnesota.

Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt gọi tên, khen ngợi các quan chức chủ chốt trong chính quyền, nhưng tỏ ra lạnh nhạt bất thường với Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem, người được coi là gương mặt đại diện cho chiến dịch truy quét nhập cư với lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đóng vai trò chủ chốt.

Trong cuộc họp được phát sóng trực tiếp khoảng 80 phút, ông Trump lần lượt mời các thành viên chủ chốt trong nội các phát biểu, như đặc phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegset.

Tổng thống cũng gọi tên và khen ngợi loạt quan chức khác như Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, và Bộ trưởng Nông nghiệp Brook Rollins. "Pam, cô đã làm rất tốt", ông tán dương Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, rồi mời Phó tổng thống JD Vance phát biểu vài lời.

Trong các cuộc họp nội các trước đây, ông Trump thường xuyên nhắc đến bà Noem, bởi truy quét nhập cư là một ưu tiên trong chính quyền. Nhưng lần này, Tổng thống Mỹ không đề cập gì đến Bộ trưởng An ninh Nội địa, thậm chí gần như không để ý đến sự hiện diện của bà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trong cuộc họp Nội các ngày 29/1. Ảnh: Reuters

Trong suốt thời gian lắng nghe các đồng nghiệp phát biểu, bà Noem giữ vẻ mặt nặng nề, không nở nụ cười nào. Việc bà không được nhắc tên hay mời phát biểu trong cuộc họp nội các được coi là động thái bất thường, theo giới quan sát.

Chủ đề về nhập cư cũng hầu như không được đề cập trong cuộc họp nội các hôm 29/1, dù chính quyền Trump trước đây thường xuyên nhắc đến vấn đề này.

Bà Noem đang hứng chỉ trích từ cả hai đảng, giữa lúc chính phủ Mỹ đang chịu sức ép sau vụ sĩ quan liên bang nổ súng khiến y tá Mỹ Alex Pretti thiệt mạng ở Minneapolis ngày 24/1.

Bà Noem đang đối mặt lời kêu gọi từ chức hoặc bị luận tội tại quốc hội. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và Lisa Murkowski đã kêu gọi bà rời vị trí. Một số nghị sĩ Cộng hòa khác yêu cầu mở điều tra độc lập về cái chết của Pretti.

Ông Trump và bà Noem trong cuộc gặp ở Nhà Trắng năm 2025. Ảnh: Reuters

Pretti là công dân Mỹ da trắng thứ hai bị bắn chết kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025. Anh cũng là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Trump phát động.

Cái chết của anh khiến nhiều người Minnesota phẫn nộ. Ngày 25/1, ông Trump cử trùm biên giới Tom Homan, người có quan điểm ôn hòa hơn về chiến dịch truy quét nhập cư, đến Minnesota để xoa dịu tình hình, trong khi Greg Bovino, chỉ huy đặc trách lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang hoạt động tại Minneapolis, được rút khỏi thành phố.

Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ nói bà Noem sẽ không bị sa thải như phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi. Nhưng theo giới quan sát, động thái "thay tướng" ở Minnesota cho thấy chính phủ thừa nhận các thách thức đang đối mặt.

Đức Trung (Theo People, AP, DailyBeast)