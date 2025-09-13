Ông Trump lần đầu điều vệ binh đến bang do phe Cộng hòa kiểm soát

Ông Trump điều Vệ binh Quốc gia đến Memphis, thành phố thuộc bang Tennessee do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhằm trấn áp tội phạm.

"Chúng tôi sẽ đến Memphis. Chúng tôi sẽ chỉnh đốn thành phố này, như cách chúng tôi đã làm với thủ đô Washington", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên chương trình Fox & Friends ngày 12/9, thông báo triển khai Vệ binh Quốc gia tới thành phố lớn thứ hai bang Tennessee để hỗ trợ trấn áp tội phạm.

Ông nói Thống đốc Tennessee Bill Lee, thành viên đảng Cộng hòa, lẫn Thị trưởng Memphis Paul Young, phe Dân chủ, đều vui mừng trước động thái này, đồng thời cho rằng thành phố đang "gặp nhiều rắc rối" với tội phạm. Tổng thống Mỹ chưa tiết lộ quy mô lực lượng sẽ được triển khai đến Memphis, nhưng lưu ý rằng ông sẵn sàng "điều động cả quân đội nếu cần".

Tổng thống Trump nhiều tuần qua cân nhắc triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago, nhưng bị Thống đốc bang Illinois JB Pritzker thuộc đảng Dân chủ phản đối. Ông cũng từng nhắc đến New Orleans trước khi quyết định chọn Memphis. "Tôi vẫn thích đến Chicago hơn", Tổng thống Mỹ nói.

Theo dữ liệu Cục Điều tra Liên bang (FBI) về tình hình an ninh ở 30 thành phố có dân số hơn 500.000 người, Memphis đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ án mạng và tội phạm bạo lực năm 2024, với mức 40,6 vụ án mạng trên mỗi 100.000 dân, cao hơn nhiều so với mức 25,5 vụ án trên mỗi 100.000 tại thủ đô Washington.

Cảnh sát và lính Vệ binh Quốc gia canh gác tại lối vào tòa nhà liên bang ở Los Angeles, bang California ngày 10/6. Ảnh: AP

Thống đốc Lee tuyên bố bang Tennessee sẽ chào đón lực lượng liên bang, nhấn mạnh đã trao đổi với Nhà Trắng suốt nhiều tháng. Ông cho biết chiến dịch sẽ huy động Vệ binh Quốc gia Tennessee, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương, bổ trợ cho chiến dịch do FBI dẫn đầu nhằm giảm tội phạm tại Memphis.

"Mục tiêu của tôi là phối hợp về chiến lược để lực lượng này có thể làm việc hiệu quả trong cộng đồng. Tôi cảm ơn Tổng thống đã cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để phục vụ người dân Memphis", ông nói thêm, đồng thời kỳ vọng thái độ hợp tác của Tennessee sẽ tạo điều kiện cho các bang khác cử lực lượng đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, Thị trưởng Young cùng ngày khẳng định ông không yêu cầu chính phủ điều Vệ binh Quốc gia đến thành phố, mà chỉ trao đổi với chính quyền liên bang về bổ sung nguồn lực hỗ trợ đối phó tội phạm.

"Tôi vẫn không nghĩ đây là cách hiệu quả để giảm tội phạm. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra. Ở cương vị Thị trưởng, tôi sẽ đảm bảo mọi hoạt động được thực thi theo kế hoạch, hữu ích và giúp cộng đồng tốt hơn", ông Young nói.

Thị trưởng Memphis nói người dân thành phố vẫn còn hoài nghi về kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia tới đây. Ông mong muốn chính quyền cấp bang và liên bang làm rõ thời gian, quy mô, trang phục, khu vực hoạt động và nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này.

Hạ nghị sĩ Steve Cohen của bang Tennessee cũng bác bỏ tuyên bố từ Tổng thống Trump rằng Memphis là "thành phố gặp rắc rối". Cohen cho rằng vấn đề tội phạm ở thành phố mang tính lịch sử, xuất phát từ quá khứ chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc ở đây và thiếu đầu tư từ các cấp.

Thanh Danh (Theo USA Today, AP)