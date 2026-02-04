Ông Trump làm lành với Tổng thống Colombia sau căng thẳng

Tổng thống Trump và người đồng cấp Colombia tán dương nhau sau cuộc gặp trực tiếp ở Nhà Trắng, kết thúc nhiều tháng liên tục chỉ trích nhau.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 3/2 tới Nhà Trắng và gặp Tổng thống Donald Trump trong khoảng hai giờ. Nhà Trắng không tiến hành lễ đón long trọng như một số lãnh đạo nước ngoài khác, truyền thông cũng không được phép tham dự cuộc gặp.

Trả lời câu hỏi liệu hai lãnh đạo có đạt được thỏa thuận để ngăn chặn dòng ma túy từ Colombia hay không, ông Trump cho biết hai bên đang nỗ lực về vấn đề này. "Chúng tôi cùng nhau giải quyết vấn đề và rất hòa hợp. Tôi và ông ấy không hẳn là bạn thân, nhưng tôi không cảm thấy bị xúc phạm vì trước đó chưa từng gặp và cũng hoàn toàn không hiểu rõ về ông ấy", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Petro đăng lên mạng xã hội bức ảnh hai lãnh đạo bắt tay, mỉm cười kèm thông điệp dường như do ông Trump viết tay với nội dung "Gustavo - Vinh dự lớn - Tôi yêu Colombia".

"Những gì tôi cảm nhận hoặc thấy qua truyền thông, vốn có vẻ mâu thuẫn với quan điểm của tôi, đã không xuất hiện trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Tôi cho rằng những khác biệt tồn tại nhiều hơn ở quan chức khác, không phải ở ông Trump", Tổng thống Petro cho hay.

Tổng thống Petro (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Colombia

Ông đề nghị Tổng thống Trump hỗ trợ bắt các trùm buôn ma túy khét tiếng đang sinh sống bên ngoài Colombia. Ngoài ra, ông cũng mong muốn lãnh đạo Mỹ làm trung gian hòa giải tranh chấp ngoại giao giữa Colombia với nước láng giềng Ecuador.

Tổng thống Trump đã đồng ý gọi điện cho người đồng cấp Ecuador Daniel Noboa, đồng minh của ông.

Ông Trump những tháng gần đây có quan hệ thăng trầm với ông Petro, người được bầu làm Tổng thống Colombia năm 2022. Tháng 10/2025, ông Trump cáo buộc Tổng thống Petro là "trùm ma túy", dù không đưa ra bằng chứng. Tổng thống Mỹ hồi tháng trước nêu khả năng hành động quân sự nhằm vào Colombia vì quốc gia này không kiểm soát được hoạt động buôn bán ma túy.

Tổng thống Petro cũng nhiều lần chỉ trích gay gắt ông Trump, cho rằng các đợt tập kích của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy trên biển là "tội ác chiến tranh", đồng thời mô tả chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là "một vụ bắt cóc".

Tháng trước, hai lãnh đạo tỏ thái độ tích cực sau khi điện đàm, trong đó ông Trump mời ông Petro đến Nhà Trắng. Ông Trump hôm 2/2 nói với phóng viên rằng gần đây Tổng thống Petro đã thay đổi giọng điệu, ngụ ý rằng lãnh đạo Colombia mềm mỏng hơn sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Giới phân tích cho rằng an ninh khu vực sẽ chịu tác động nghiêm trọng nếu lãnh đạo Mỹ và Colombia không hòa hợp lâu dài.

Colombia đứng hàng đầu thế giới về sản xuất coca, thành phần chính để chế xuất cocaine, và là nơi hiện diện của nhiều tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, quốc gia này cũng là một trong những đồng minh kiên định nhất của Washington trong khu vực và đã hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Huyền Lê (Theo Reuters)