Ông Trump lách lệnh chặn của thẩm phán, điều Vệ binh Quốc gia đến Portland

Tổng thống Trump điều chuyển khoảng 200 lính Vệ binh Quốc gia California từ Los Angeles đến Portland, Oregon, lách lệnh chặn trước đó của thẩm phán liên bang.

Lầu Năm Góc ngày 5/10 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chuyển 200 lính Vệ binh Quốc gia California "được liên bang hóa" từ Los Angeles đến thành phố Portland, Oregon.

Vào cuối ngày 4/10, thẩm phán liên bang ra phán quyết chặn ông Trump triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia Oregon đến thành phố Portland, với lý do thiếu bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình gần đây là cần thiết cho quyết định điều động này. Việc điều chuyển binh sĩ từ California thay vì sử dụng Vệ binh Quốc gia Oregon là động thái để lách phán quyết nói trên.

Trong tuyên bố ngắn gọn, Lầu Năm Góc cho biết các binh sĩ từ California sẽ hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng các nhân viên liên bang khác trong các nhiệm vụ chính thức, gồm hành pháp và bảo vệ tài sản liên bang.

Tối 5/10, California đã tham gia vào vụ kiện liên bang do Oregon đệ trình, nhằm ngăn chặn điều động lính Vệ binh Quốc gia từ cả hai bang.

Lực lượng hành pháp đối phó người biểu tình trước trụ sở ICE ở Portland, bang Oregon, ngày 4/10. Ảnh: Reuters

Giới chức Portland cho rằng ông Trump phóng đại mối đe dọa từ các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích chính quyền Trump "lạm dụng luật pháp và quyền lực trắng trợn".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết Tổng thống Trump đã thực hiện thẩm quyền hợp pháp của mình để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang tại Portland sau các cuộc bạo loạn và tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng hành pháp. Bà Jackson chỉ trích ông Newsom "nên đứng về phía những công dân tuân thủ pháp luật thay vì những tên tội phạm bạo lực đang phá hoại Portland và các thành phố khác".

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đóng tại mỗi bang do Thống đốc bang chỉ huy, trừ khi chuyển quyền kiểm soát sang liên bang. Thẩm phán liên bang ngày 2/9 chặn chính quyền Trump sử dụng lực lượng ở California để chống tội phạm, song phán quyết đang tạm hoãn khi chính quyền kháng cáo. Do đó, lực lượng California được điều đến Oregon vẫn nằm dưới quyền chỉ huy liên bang.

Portland là thành phố mới nhất được nhắm đến trong chiến dịch trấn áp tội phạm, truy quét nhập cư của Tổng thống Trump. Một ngày trước, ông Trump đã cho phép triển khai 300 lính Vệ binh Quốc gia đến Chicago để giải quyết nạn "tội phạm vượt kiểm soát".

Đức Trung (Theo Reuters, BBC, AP)