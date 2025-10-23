Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra lạc quan vào kết quả cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần tới.

Ngày 22/10, ông Trump cho biết trước báo giới tại Phòng Bầu dục rằng ông dự định bàn bạc các vấn đề từ dầu Nga, chiến sự Ukraine, đậu nành đến vũ khí hạt nhân với ông Tập trong cuộc gặp tại Hàn Quốc tuần tới. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng hạ thấp tầm quan trọng của việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm. Ông gọi đây chỉ là "một sự xáo trộn", đồng thời khẳng định thuế nhập khẩu mới là "vấn đề mạnh hơn". Dưới áp lực từ nông dân Mỹ, vốn đang chịu thiệt hại khi Trung Quốc giảm mua đậu nành, Tổng thống Trump cho biết ông cũng kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với ông Tập về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/10 lạc quan rằng hai ngày đối thoại "toàn diện" với các quan chức Trung Quốc sẽ đặt nền tảng cho một cuộc gặp hiệu quả giữa hai nhà lãnh đạo. Ông cũng khẳng định ông Trump rất tôn trọng ông Tập.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng phát trở lại vài tuần qua, sau nửa năm hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ đầu tháng này thông báo áp thêm thuế nhập khẩu 100% lên hàng hóa Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm nay.

Reuters đưa tin chính quyền Trump đang cân nhắc siết xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc, để trả đũa. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ đã công bố ý định trên.

Washington cũng vừa áp lệnh trừng phạt mới lên hai hãng dầu lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil. Tuy nhiên, Mỹ đến nay vẫn chưa tăng thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga, dù trước đó họ đã làm điều này với Ấn Độ. Cả Ấn Độ và Trung Quốc hiện đều là khách hàng lớn của sản phẩm này.

Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đều nhấn mạnh họ không muốn "tách rời" khỏi Trung Quốc hay khiến tình hình căng thẳng thêm. Tuy nhiên, họ khẳng định Mỹ cần tái cân bằng thương mại với Trung Quốc sau nhiều thập kỷ bị hạn chế tiếp cận thị trường nước này.

Trên CNBC, Greer nói rằng các biện pháp kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc vi phạm cam kết chính nước này đã đưa ra vài tháng trước về duy trì nguồn cung đất hiếm cho công nghệ cao. Tuy nhiên, ông cho biết hai nước vẫn có thể tìm ra sự cân bằng mới trong giao dịch các mặt hàng không nhạy cảm.

Greer cũng nói rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua nông sản và hàng công nghiệp của Mỹ, theo thỏa thuận thương mại được ký trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Hà Thu (theo Reuters)