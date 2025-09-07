Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho một số hàng hóa

Các nước ký thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ được miễn thuế với nhiều sản phẩm như vàng, nickel, hóa chất... từ tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh miễn với 45 nhóm hàng hóa từ ngày 8/9. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng với các đối tác ký khung thỏa thuận với Mỹ nhằm giảm thuế đối ứng và thuế áp lên các mặt hàng theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 (như nhôm, thép, xe hơi).

Trong sắc lệnh, ông Trump cho biết sẵn sàng giảm thuế nhập khẩu, tùy thuộc vào "quy mô và giá trị kinh tế mà các cam kết của đối tác mang lại cho Mỹ". Nằm trong danh sách miễn thuế là các sản phẩm "không thể được trồng, khai thác và sản xuất tự nhiên ở Mỹ", hoặc không sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh này giúp Mỹ xúc tiến thực hiện các cam kết trong thỏa thuận trước đó, ví dụ như với các đồng minh là Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Nằm trong danh sách là nhiều sản phẩm công nghiệp như nickel, vàng, cũng như hóa chất, hợp chất dược phẩm. Nickel là vật liệu chủ chốt trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện.

Ngoài ra, sắc lệnh cho phép miễn thuế với graphite tự nhiên, nam châm neodymium, đèn LED, đồng thời loại bỏ các miễn trừ thuế trước đây với một số loại nhựa và polysilicon, thành phần chủ chốt trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

Một quan chức Nhà Trắng giải thích rằng nhờ sắc lệnh trên, khi một quốc gia ký với Mỹ thỏa thuận thương mại "đối ứng", Đại diện Thương mại, Bộ Thương Mại và Hải quan sẽ tự động miễn thuế cho hàng hóa các nước này trong danh sách mà không cần sắc lệnh mới từ Tổng thống.

Sắc lệnh cũng đưa ra khả năng miễn trừ với một số sản phẩm nông nghiệp, linh kiện máy bay, cũng như các chất chưa được cấp bằng sáng chế dùng trong dược phẩm.

Sau 7 tháng nhậm chức, ông Trump đã áp thuế nhập khẩu lên hầu hết đối tác thương mại, với mức 10-50%. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn áp thuế riêng với các sản phẩm như nhôm, thép, xe hơi, linh kiện xe hơi. Ông cho biết việc này nhằm tái cân bằng thương mại toàn cầu, giảm thâm hụt cho Mỹ và buộc các đối tác nhượng bộ trong đàm phán.

Hà Thu (theo Reuters)