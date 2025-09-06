Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, cho biết quyết định đã gửi đi "thông điệp chiến thắng" đến toàn thế giới.

"Tôi nghĩ động thái này đã gửi đi thông điệp chiến thắng. Đó là cái tên phù hợp hơn nhiều trong bối cảnh thế giới hiện nay", Tổng thống Donald Trump nói tại Nhà Trắng hôm 5/9, trong buổi ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Ông Trump cho rằng tên gọi Bộ Quốc phòng đã được sử dụng hơn 70 năm và "mang tính chính trị thái quá". Cơ quan này từng mang tên "Bộ Chiến tranh" trong giai đoạn 1789-1947.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump không thể thay đổi hoàn toàn tên gọi của Bộ Quốc phòng nếu không có sự chấp thuận từ quốc hội Mỹ, song sắc lệnh mới sẽ cho phép sử dụng Bộ Chiến tranh như "tên gọi phụ".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhanh chóng bày tỏ ủng hộ thay đổi này, khi đăng video ghi lại cảnh tấm bảng ghi "Bộ trưởng Chiến tranh" được gắn lên cửa phòng làm việc của ông tại Lầu Năm Góc. Ông thêm rằng sắc lệnh không chỉ đơn thuần là đổi tên, mà còn khôi phục tinh thần chiến đấu.

"Hiệu quả tối đa, chứ không phải sự hợp pháp yếu ớt. Tác động mạnh mẽ, thay vì chỉ là sự đúng đắn về mặt chính trị. Chúng ta sẽ đào tạo nên những chiến binh, chứ không chỉ là những người bảo vệ", ông nói.

Nhà Trắng chưa công bố chi phí để đổi tên Bộ Quốc phòng, nhưng truyền thông Mỹ dự đoán nước này sẽ tốn hàng tỷ USD để thay đổi hàng trăm cơ quan, biểu tượng, địa chỉ email và đồng phục.

Thanh Tâm (Theo AFP)