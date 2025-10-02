Ông Trump ký sắc lệnh bảo vệ Qatar

Tổng thống Trump ký sắc lệnh bảo vệ đồng minh Qatar trước mọi cuộc tấn công, tăng cường cam kết an ninh của Mỹ sau vụ Israel tập kích Doha.

"Mỹ sẽ coi những cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của Qatar là mối đe dọa với hòa bình, an ninh của chính nước Mỹ", sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump phê duyệt và Nhà Trắng công bố ngày 1/10 có đoạn viết.

Sắc lệnh chỉ ra trong trường hợp Qatar bị tấn công, Mỹ sẽ thực hiện "tất cả phương án hợp pháp và phù hợp về ngoại giao, kinh tế và thậm chí cả quân sự nếu cần thiết" để bảo vệ lợi ích của Washington và Doha.

Bộ Ngoại giao Qatar đã hoan nghênh động thái của Mỹ.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Trump (phải) tại Doha ngày 15/5. Ảnh: AP

Động thái tăng cường đảm bảo an ninh cho Qatar được Mỹ tiến hành sau khi Israel, đồng minh chủ chốt của nước này trong khu vực, ngày 9/9 không kích ban lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas ở thủ đô Doha. Qatar là bên trung gian quan trọng trong cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.

Hãng tin Axios cho hay ông Trump rất tức giận trước vụ tấn công và đã thúc đẩy Israel xin lỗi Qatar, chấp nhận kế hoạch hòa bình cho xung đột ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 gọi điện cho người đồng cấp Qatar từ Nhà Trắng, bày tỏ "hối tiếc sâu sắc" cuộc tập kích và cam kết sẽ không lặp lại hành động này.

Qatar là đồng minh quan trọng của Mỹ ở vùng Vịnh và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Washington ở khu vực. Sân bay Al-Udeid là sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Doha đã tích cực vun đắp quan hệ với lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Trump tới thăm Qatar hồi tháng 5 trong chuyến công du lớn đầu tiên ở nhiệm kỳ hai. Doha cũng tặng Washington một máy bay Boeing 747-8 sang trọng để ông Trump sử dụng làm Không lực Một trong khi chờ đợi chuyên cơ mới được sản xuất.

Thanh Tâm (Theo AFP, WSJ)