Ông Trump ký sắc lệnh bán TikTok Mỹ

Ngày 25/9, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh công bố kế hoạch bán mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ cho nhà đầu tư nước này.

Ông Trump khẳng định kế hoạch sẽ đáp ứng được quy định về an ninh quốc gia trong đạo luật ký năm 2024.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Công ty mới của TikTok tại Mỹ được định giá 14 tỷ USD. Mức này thấp hơn khá nhiều so với ước tính của giới phân tích. Nhà Trắng không giải thích về cách tính ra con số trên.

Hôm 25/9, Tổng thống Mỹ cũng công bố hoãn thực thi đạo luật cấm TikTok đến ngày 20/1/2026. Theo hạn chót mới nhất, ByteDance (Trung Quốc) - công ty mẹ của TikTok buộc phải thoái vốn khỏi nền tảng này tại Mỹ, nếu không sẽ bị đóng cửa sau ngày 17/9. Việc này nhằm tuân thủ Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA) đã được Quốc hội thông qua và cựu Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Hạn chót này đã nhiều lần được lùi lại trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên một điện thoại thông minh trong ảnh chụp ngày 13/7/2021. Ảnh: Reuters

Việc ký sắc lệnh cho thấy ông Trump đạt tiến triển trong thương vụ TikTok. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn cần được làm rõ, như các nhà đầu tư Mỹ sẽ sử dụng thuật toán gợi ý của nền tảng này ra sao, bởi đây là tài sản quan trọng nhất của ứng dụng video ngắn.

"Có một số ý kiến phản đối từ phía Trung Quốc. Nhưng điều cốt lõi mà chúng tôi muốn đạt được là giữ TikTok hoạt động, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người Mỹ theo quy định của luật pháp", ông Vance nói với phóng viên tại một buổi họp báo ở Phòng Bầu dục.

Sắc lệnh của ông Trump cho biết thuật toán sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của doanh nghiệp Mỹ. Việc vận hành thuật toán cũng do liên doanh mới kiểm soát.

Tổng thống Mỹ cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tỏ ra đồng thuận với kế hoạch này. "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Tập. Chúng tôi có một cuộc trao đổi tốt. Tôi nói với ông ấy chúng tôi đang làm gì, và ông ấy bảo cứ tiến hành", ông nói.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Cuối nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ủng hộ cấm TikTok. Tuy nhiên, quan điểm này thay đổi sau khi ông coi ứng dụng góp phần giúp mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông hiện có 15 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này. Tháng trước, Nhà Trắng cũng ra mắt kênh TikTok chính thức.

Ông Trump cho biết Chủ tịch kiêm CEO Dell Technologies Michael Dell, Chủ tịch Fox Corp Rupert Murdoch cùng "4 hoặc 5 nhà đầu tư tầm cỡ thế giới nữa" sẽ tham gia thương vụ TikTok.

TikTok hiện chỉ đóng góp phần nhỏ trong doanh thu của ByteDance. Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, nền tảng được định giá 30-40 tỷ USD, nếu không tính thuật toán.

Alan Rozenshtein - Giáo sư tại Trường Luật thuộc Đại học Minnesota nói rằng sắc lệnh vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi, như liệu ByteDance có tiếp tục kiểm soát thuật toán hay không. "Tổng thống đã công bố thỏa thuận, nhưng ông ấy chưa cung cấp nhiều thông tin về thuật toán", ông nói.

Các nguồn tin của Reuters cho biết một nhóm 3 nhà đầu tư, trong đó có Oracle và công ty đầu tư cổ phần tư nhân Silver Lake nắm 50% cổ phần TikTok Mỹ và một nhóm cổ đông hiện hữu của ByteDance sở hữu 30%. Dù vậy, các con số này đều có thể thay đổi.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết cuối tuần trước rằng ByteDance sẽ chỉ nắm dưới 20% cổ phần TikTok Mỹ, để tuân thủ yêu cầu trong đạo luật năm 2024. Thỏa thuận còn bao gồm việc công ty này chỉ được bổ nhiệm 1 trong 7 thành viên HĐQT công ty mới, và 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ.

Hà Thu (theo Reuters)