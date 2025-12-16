Ông Trump ký lệnh coi fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp phân loại fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt, sau chiến dịch chống ma túy quy mô quốc tế trong nhiều tháng.

"Fentanyl bất hợp pháp giống vũ khí hóa học hơn là ma túy", sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 15/12 nêu rõ. "Chỉ 2 mg, lượng cực nhỏ gần như không thể phát hiện, tương đương 10-15 hạt muối tinh, đã đủ gây chết người. Hàng trăm nghìn người Mỹ đã tử vong vì quá liều fentanyl".

Tổng thống Trump cho hay ông phân loại fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi "không loại bom đạn nào gây ra hậu quả như vậy", ám chỉ tình trạng nhiều người chết vì sử dụng quá liều fentanyl. "Họ đang tìm cách đầu độc đất nước chúng ta", ông nói.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) trước đó định nghĩa vũ khí hủy diệt hàng loạt là "tác nhân phóng xạ, hóa học, sinh học hay các hình thức khác được sử dụng nhằm gây hại cho lượng lớn người".

Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 15/12. Ảnh: AFP

Fentanyl, loại thuốc giảm đau nhóm opioid, là nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca tử vong do quá liều ở Mỹ, khi khiến hơn 80.000 người Mỹ tử vong trong năm 2024, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Sắc lệnh mới yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi lập tức triển khai các cuộc điều tra, truy tố liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính nhắm vào tài sản và các tài khoản cá nhân của những người liên quan đến đường dây ma túy.

Bộ Quốc phòng và DHS cũng được trao thêm quyền để nhắm vào các quốc gia, băng đảng, tổ chức có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán fentanyl.

Ông Trump ký sắc lệnh sau nhiều tháng Mỹ triển khai các cuộc tấn công gây tranh cãi nhằm vào xuồng nghi chở ma túy ở biển Caribe. Trước đó, ông Trump đã áp thuế Trung Quốc, Canada và Mexico với cáo buộc "hành động chưa hết sức" để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ. Ông cũng liệt nhiều băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Lượng 2 mg đường đặt cạnh một đồng xu. Ảnh: CBS News

Đức Trung (Theo New York Daily News, AP)