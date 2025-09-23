Ông Trump ký lệnh coi Antifa là 'tổ chức khủng bố nội địa'

Tổng thống Trump ký sắc lệnh coi Antifa là "tổ chức khủng bố nội địa" sau vụ ám sát Charlie Kirk, yêu cầu điều tra các hoạt động của phong trào này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 ký sắc lệnh trao quyền cho các cơ quan chính phủ điều tra bất kỳ hoạt động nào do Antifa thực hiện hoặc hoạt động do thành viên của Antifa "hỗ trợ vật chất".

Sắc lệnh coi Antifa là "tổ chức khủng bố nội địa" và cáo buộc nhóm này sử dụng "biện pháp phi pháp để tổ chức và thực hiện các chiến dịch bạo loạn, khủng bố trên toàn quốc" nhằm lật đổ chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 22/9. Ảnh: AP

"Các cá nhân có liên quan đến Antifa và hành động nhân danh nhóm này còn phối hợp với tổ chức, thực thể khác nhằm lan truyền, kích động và thúc đẩy bạo lực chính trị, đàn áp phát ngôn chính trị hợp pháp. Hành động có tổ chức này được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chính sách bằng ép buộc và đe dọa, chính là khủng bố nội địa", sắc lệnh có đoạn.

Antifa, viết tắt của cụm từ "chống phát xít", là một "phong trào phi tập trung, không có thủ lĩnh, bao gồm các nhóm, mạng lưới và cá nhân riêng lẻ" tại Mỹ, theo Tổ chức Chống Phỉ báng (Anti-Defamation League), đơn vị chuyên theo dõi các nhóm cực đoan. "Một số thành phần cực đoan tự nhận liên kết với Antifa từng có hành vi bạo lực hoặc phá hoại tại các cuộc biểu tình, nhưng điều này không phổ biến", tổ chức này cho biết.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump cam kết sẽ đưa ra các biện pháp nhằm vào những tổ chức cánh tả sau vụ ám sát Charlie Kirk. Ông Kirk, nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng kiêm đồng minh của ông Trump, bị ám sát hôm 10/9 khi đang diễn thuyết tại một trường đại học ở bang Utah.

Tyler Robinson, 22 tuổi, bị bắt với cáo buộc giết người trong vụ án này. Các nhà điều tra đang tìm kiếm động cơ và chưa xác định liệu nghi phạm có hành động cùng nhóm nào hay không.

Luật pháp Mỹ hiện hành cho phép các cơ quan như FBI điều tra tội phạm bạo lực của các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ thường không liệt các nhóm trong nước là "tổ chức khủng bố" theo quy định bảo vệ quyền cơ bản của công dân trong hiến pháp.

Sắc lệnh mới của ông Trump lại thay đổi điều này. Một quan chức Bộ Tư pháp giấu tên cho biết sắc lệnh này sẽ trao cho chính phủ quyền điều tra và giám sát rộng hơn đối với Antifa, như cho phép theo dõi tình hình tài chính và hoạt động đi lại của công dân Mỹ, đồng thời điều tra các nhóm và tổ chức phi lợi nhuận mà chính quyền ông Trump coi là Antifa. Sắc lệnh cũng cho phép chính quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin về giao dịch và nguồn tài trợ từ trong và ngoài nước.

Ông Trump từng hai lần muốn ký sắc lệnh coi Antifa là tổ chức khủng bố nhưng thất bại trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đảng Cộng hòa quy trách nhiệm cho các nhà hoạt động Antifa về những vụ bạo loạn ở loạt thành phố lớn sau vụ cảnh sát ghì chết người da màu George Floyd năm 2020, và thuật ngữ Antifa sau đó được áp dụng rộng hơn cho những người biểu tình cánh tả khắp nước Mỹ.

Các chuyên gia pháp lý hoài nghi về tính hợp pháp và khả thi của sắc lệnh này, bởi Antifa là một hệ tư tưởng phi tập trung, không có cơ cấu lãnh đạo rõ ràng.

Hồng Hạnh (Theo The Hill/Reuters)