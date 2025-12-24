Ông Trump ký lệnh cho công chức Mỹ nghỉ thêm dịp Giáng sinh

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh kéo dài thời gian nghỉ Giáng sinh cho công chức liên bang, biến dịp lễ năm nay thành kỳ nghỉ cuối tuần dài hơn.

Tổng thống Donald Trump tuần trước ký sắc lệnh hành pháp, tuyên bố Đêm vọng Lễ Giáng sinh 24/12 và ngày 26/12 là ngày lễ liên bang.

Sắc lệnh này áp dụng cho các công chức liên bang tại các cơ quan của chính phủ. Một số nhân viên có thể vẫn phải đi làm, tùy theo quyết định của lãnh đạo cơ quan. Các doanh nghiệp tư nhân có thể quyết định cho nhân viên nghỉ làm, nhưng không bắt buộc phải làm vậy.

Sắc lệnh chỉ có hiệu lực trong năm nay. Để chỉ định một ngày là ngày lễ liên bang vĩnh viễn cần quốc hội thông qua luật và tổng thống ký ban hành. Lần cuối cùng điều này được thực hiện là vào năm 2021, khi chính quyền Joe Biden công nhận ngày 19/6 (Juneteenth - lễ kỷ niệm chấm dứt nô lệ) là ngày nghỉ lễ liên bang.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: AFP

Ngày 26/12 là thứ sáu, tức nhiều công chức Mỹ sẽ được nghỉ kéo dài thêm cuối tuần. Năm 2014, ông Barack Obama cũng từng tuyên bố ngày 26/12 rơi vào thứ sáu là ngày lễ liên bang. Ông Trump cũng từng làm điều này vào năm 2019 và 2020.

Các văn phòng chính phủ có thể đóng cửa, nhưng ngân hàng, bưu điện và các hệ thống bán lẻ nhìn chung vẫn mở cửa.

Bưu điện Mỹ thông báo mở cửa vào ngày 24 và 26/12. Cục Dự trữ Liên bang cho biết các ngân hàng sẽ tuân theo lịch trình thông thường và mở cửa ngày 24 và 26/12, đóng cửa vào ngày Giáng sinh. Các nhà bán lẻ tư nhân lớn như Walmart và Costco cũng tuân theo quy tắc truyền thống là chỉ đóng cửa vào ngày 25/12.

Đức Trung (Theo USA Today, NBC News, AP)