Ông Trump kiện ngân hàng lớn nhất Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện ngân hàng JPMorgan Chase và CEO Jamie Dimon, đòi bồi thường 5 tỷ USD, vì đóng nhiều tài khoản của ông.

Đơn kiện được ông Trump nộp lên tòa án bang Florida ngày 22/1. Trong đó, ông cáo buộc nhà băng lớn nhất Mỹ JPMorgan vi phạm chính sách của chính ngân hàng này, khi đóng các tài khoản của ông vì mục đích chính trị. Việc này xảy ra sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ tháng 1/2021.

Tuy nhiên, JPMorgan phủ nhận cáo buộc này. "Chúng tôi lấy làm tiếc vì Tổng thống Trump khởi kiện. Nhưng chúng tôi tin rằng vụ kiện không có cơ sở. Chúng tôi tôn trọng quyền khởi kiện của Tổng thống và cả quyền tự bảo vệ của mình", JPMorgan cho biết.

Tổng thống Donald Trump trong khuôn viên Nhà Trắng ngày 16/1. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn tháng 8/2025 với CNBC, Tổng thống Trump từng tiết lộ bị hai ngân hàng lớn nhất nước Mỹ từ chối phục vụ. JPMorgan Chase thông báo ông có 20 ngày để "chuyển hàng trăm triệu USD tiền mặt" sang ngân hàng khác.

Tổng thống Mỹ sau đó đến Bank of America để "gửi hơn một tỷ USD", nhưng lại được thông báo rằng ngân hàng không thể mở tài khoản cho ông. "CEO Bank of America Brian Moynihan nói rằng 'Chúng tôi không thể làm điều này'. Vì thế, tôi đến một vài ngân hàng khác, và cuối cùng phải chia nhỏ khoản tiền của mình để gửi tại nhiều nhà băng", ông nhớ lại.

Trong đơn kiện ngày 22/1, ông Trump cáo buộc JPMorgan đơn phương vi phạm các nguyên tắc của chính mình khi đóng các tài khoản thuộc về ông và các doanh nghiệp của ông. Ông cũng cáo buộc Jamie Dimon chỉ đạo lập một "danh sách đen" để cảnh báo các ngân hàng khác không làm ăn với Trump Organization, thành viên gia đình Trump, cũng như với chính ông.

"Nguyên đơn còn phải chịu tổn hại nghiêm trọng về uy tín khi buộc phải liên hệ với các tổ chức tài chính khác để chuyển tiền và mở tài khoản", ông Trump cho biết trong đơn kiện.

Trong khi đó, JPMorgan khẳng định họ chỉ đóng các tài khoản có rủi ro pháp lý hoặc rủi ro tuân thủ với ngân hàng. "Chúng tôi rất tiếc khi phải làm vậy. Nhưng trong nhiều trường hợp, các quy định và yêu cầu giám sát buộc chúng tôi phải hành động", ngân hàng này nói.

Gần đây, ông Trump gây chú ý khi yêu cầu các ngân hàng áp trần 10% với lãi suất thẻ tín dụng. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ) tuần này, ông cho rằng việc áp trần sẽ hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của nhiều người tiêu dùng và có thể dẫn tới một "thảm họa kinh tế". Dimon đã điều hành JPMorgan hai thập kỷ và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất giới doanh nghiệp Mỹ.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)