Ông Trump: Không thể chấp nhận việc Mỹ không có Greenland

Tổng thống Trump nói Mỹ sẽ không thể chấp nhận việc không kiểm soát Greenland, bởi hòn đảo quan trọng với hệ thống phòng không.

"NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Việc không đạt được điều đó là không thể chấp nhận", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay.

Ông tái khẳng định việc giành được Greenland là cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ và "quan trọng đối với Vòm Vàng mà chúng ta đang xây dựng", ám chỉ hệ thống phòng thủ tên lửa mà Lầu Năm Góc đang phát triển. Ông nói các lãnh đạo NATO nên thúc đẩy nỗ lực để Mỹ kiểm soát hòn đảo và không thể để các đối thủ làm được điều này.

Tổng thống Donald Trump tại căn cứ chung Andrews ở Maryland ngày 13/1. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho biết NATO sẽ không phải là lực lượng hiệu quả và có khả năng răn đe nếu không có sức mạnh to lớn của Mỹ, điều mà chính ông đã thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu và tiếp tục nâng lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ hai.

Bình luận mới của ông Trump đưa ra ngay trước khi các nhà ngoại giao hàng đầu Đan Mạch và Greenland dự kiến tới Nhà Trắng để đàm phán với Phó tổng thống JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio trong hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cùng ngày cho hay Copenhagen đang tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland và đang đàm phán với các đồng minh về hiện diện của NATO ở Bắc Cực.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bày tỏ hy vọng sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, "chúng ta có thể thiết lập cuộc đối thoại bình thường hóa và tôn trọng hơn với Mỹ".

Trước đó một ngày, ông Nielsen nói rằng nếu Greenland buộc phải lựa chọn giữa Đan Mạch và Mỹ, "chúng tôi chọn Đan Mạch". Đáp lại tuyên bố này, ông Trump nói "đó là việc của họ".

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố không loại trừ khả năng dùng vũ lực kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một thành viên của NATO. Tuyên bố của ông đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương tiến sát bờ vực sụp đổ.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần lục địa Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, với dân số khoảng 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Nằm giữa Mỹ và Nga, Greenland từ lâu được coi là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt.

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP)