Ông Trump không loại trừ khả năng chiến tranh với Venezuela

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng xảy ra cuộc chiến với Venezuela, song từ chối trả lời câu hỏi liệu có muốn lật đổ Tổng thống Maduro hay không.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 18/12 với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu từ chối đề cập cụ thể khi được hỏi liệu ông có loại trừ khả năng các cuộc tập kích "xuồng ma túy" và phong tỏa tàu dầu ngoài khơi Venezuela có dẫn đến chiến tranh với quốc gia Nam Mỹ này hay không.

Khi được hỏi thêm về khả năng nổ ra chiến sự với Venezuela, ông Trump trả lời: "Tôi không loại trừ khả năng đó", bổ sung rằng Mỹ sẽ tiếp tục bắt thêm tàu dầu ngoài khơi Venezuela. "Nếu những con tàu đó vẫn dại dột đến mức tiếp tục ra khơi, chúng sẽ được đưa thẳng đến cảng của Mỹ", ông nói.

Ông Trump từ chối trả lời liệu có muốn lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay không. "Ông ấy biết chính xác những gì tôi muốn. Ông ấy biết rõ hơn ai hết", người đứng đầu Nhà Trắng cho hay.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Trump nói thời gian nắm quyền của Tổng thống Venezuela "chỉ còn tính bằng ngày", nhưng không nêu cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 19/12. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo cùng ngày tại Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu Mỹ có đang nhắm đến mục tiêu lật đổ ông Maduro hay không, nhưng nói rằng sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này. "Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cục diện ở Venezuela, và đó là lý do Tổng thống đang hành động như vậy", ông Rubio nói.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Xuất khẩu dầu mỏ mang lại nguồn thu rất quan trọng đối với ngân sách của quốc gia này.

Trong động thái gây sức ép mới nhất, chính quyền Trump hôm 19/12 áp lệnh trừng phạt một số người thân hoặc cộng sự của gia đình ông Maduro. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa tiến tới việc xin phê chuẩn chính thức từ quốc hội, cơ quan được quy định trong hiến pháp là có thẩm quyền tuyên bố chiến tranh với quốc gia khác.

"Tôi sẽ không suy đoán về những điều chưa xảy ra và có thể không bao giờ xảy ra. Tôi có thể nói cho đến nay, chưa có chuyện gì buộc chúng tôi phải thông báo cho quốc hội, phải xin sự phê chuẩn từ quốc hội hay vượt ngưỡng rơi vào một cuộc chiến", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng đề nghị quốc hội Mỹ phê duyệt đòn tấn công nhằm vào các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Venezuela, Tổng thống Trump hôm 18/12 cho biết ông "không ngại" làm điều đó, song lưu ý đây không phải quy trình bắt buộc thực hiện.

Cuộc thăm dò của Quinnipiac tháng này cho thấy 63% cử tri Mỹ phản đối hành động quân sự ở Venezuela, trong khi 25% ủng hộ.

Bài binh bố trận của Mỹ ở Venezuela. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Ông Trump từ lâu chỉ trích chủ nghĩa can thiệp của Mỹ ở nước ngoài và cam kết sẽ giữ đất nước tránh xa các cuộc chiến. Tuy nhiên, Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

Huyền Lê (Theo AFP, NBC News)