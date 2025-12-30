Ông Trump 'không lo lắng' vì Trung Quốc diễn tập quanh Đài Loan

Tổng thống Trump bác bỏ khả năng sắp xảy ra xung đột quanh đảo Đài Loan, nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc.

"Tôi có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông ấy chưa nói gì với tôi về chuyện này", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 29/12, khi được đề nghị bình luận về đợt diễn tập bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc quanh đảo Đài Loan.

Lãnh đạo Mỹ bác bỏ khả năng hoạt động này là dấu hiệu xung đột sắp xảy ra tại khu vực. "Ông Tập chưa nói gì với tôi về việc đó, tôi cũng không tin ông ấy sẽ làm như vậy. Tôi không có gì phải lo lắng. Họ đã tiến hành những cuộc diễn tập như vậy suốt 20-25 năm qua. Bây giờ mọi người nhìn nhận động thái như vậy theo cách khác đi một chút", ông cho hay.

Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 28/12. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Trump được đánh giá là mang sắc thái hoàn toàn khác so với báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc được Lầu Năm Góc trình lên quốc hội Mỹ hôm 23/12.

Trong tài liệu này, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Trung Quốc "kỳ vọng có thể tiến hành chiến dịch quân sự liên quan đảo Đài Loan vào cuối năm 2027 và giành chiến thắng". Bắc Kinh dường như đã dành cả năm qua để "hoàn thiện các yếu tố quan trọng" cho nỗ lực này, trong đó có tìm cách phong tỏa và tấn công lực lượng của Washington ở Thái Bình Dương.

Giới chức Trung Quốc mô tả báo cáo của Lầu Năm Góc là "vô căn cứ".

Quân đội Trung Quốc hôm 29/12 bắt đầu cuộc diễn tập quy mô lớn "Sứ mệnh Công lý 2025" tại eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông hòn đảo.

Hoạt động này có sự tham gia của hải, lục, không quân và lực lượng tên lửa, tập trung vào khoa mục tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, hiệp đồng giành ưu thế, phong tỏa cảng biển và khu vực quan trọng, cũng như răn đe toàn diện bên ngoài chuỗi đảo.

Trung Quốc xem cuộc diễn tập này là "cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai 'đòi độc lập cho Đài Loan', cũng như là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền cùng sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc".

Karen Kuo, phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan, lên án cuộc diễn tập là hành động "coi thường chuẩn mực quốc tế và sử dụng biện pháp quân sự nhằm mục đích đe dọa". Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết đã thành lập trung tâm phản ứng, triển khai "các lực lượng thích hợp" và tiến hành diễn tập phản ứng nhanh.

Vị trí 5 khu vực quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan ngày 30/12. Đồ họa: Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ sử dụng biện pháp vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Lần gần nhất Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn quanh Đài Loan là hồi tháng 4. Sự kiện lần này diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành "những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" nhằm bảo vệ lãnh thổ, liên quan việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 11 tỷ USD cho Đài Loan.

Huyền Lê (Theo AFP, SCMP)