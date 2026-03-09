Ông Trump 'không hài lòng' khi Israel tấn công kho dầu Iran

Quan chức Mỹ cho biết ông Trump không vui khi Israel tấn công các kho dầu của Iran, bởi nó có thể khiến người Mỹ chú ý đến giá xăng đang tăng cao.

"Tổng thống không thích cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ Iran. Ông ấy muốn bảo vệ nguồn dầu mỏ, không phải đốt cháy nó. Điều đó còn khiến mọi người liên tưởng đến giá xăng tăng cao", Axios ngày 8/3 dẫn lời một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Bình luận được đưa ra sau khi Israel không kích trúng loạt kho dự trữ dầu của Iran ở Tehran vào tối 7/3. Đòn không kích tạo ra đám cháy lớn tại các cơ sở lọc dầu, khói đen bốc lên tạo nên một lớp sương mù đen khắp thành phố khi trời sáng.

Đây là lần đầu tiên Israel không kích kho dầu của Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2. Trong những đòn tấn công trước đó, Mỹ và Israel chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự, an ninh và giới lãnh đạo Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/3. Ảnh: AFP

Giới chức Mỹ cho biết phía Israel đã thông báo trước khi phát động tấn công, nhưng Washington vẫn bất ngờ vì Tel Aviv nhắm mục tiêu khoảng 30 kho chứa dầu của Tehran, vượt xa những gì họ dự liệu.

Họ cho rằng các đòn không kích nhằm vào hạ tầng phục vụ người dân Iran có thể phản tác dụng về mặt chiến lược, làm gia tăng sự ủng hộ của công chúng đối với giới lãnh đạo Iran và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao. Nó cũng có thể khiến người dân Mỹ chú ý hơn tới tình trạng giá xăng dầu đang tăng vọt ở nước này.

Theo GasBuddy, giá xăng tại Mỹ ngày 8/3 đã tăng lên mức trung bình hơn 3,46 USD/gallon. Tháng trước, mức giá xăng trung bình là 2,89 USD/gallon.

"Chúng tôi không cho rằng đó là một ý tưởng hay", một quan chức cấp cao của Mỹ nói, đề cập đến cuộc không kích của Israel.

Một quan chức Israel cho biết thông điệp mà phía Mỹ đã gửi cho nước này là "chuyện quái gì đang xảy ra vậy".

Nhà Trắng và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về thông tin. IDF trước đó cho biết họ đã tấn công các kho dầu tại Tehran, nơi cung cấp nhiên liệu cho "nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả các đơn vị quân sự ở Iran".

"Đây là một cuộc tấn công quan trọng, là bước đi tiếp theo trong nỗ lực làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng quân sự của Iran", IDF tuyên bố.

Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên cơ quan chỉ huy các chiến dịch của Iran cảnh báo Tehran có thể đáp trả bằng những cuộc tấn công tương tự khắp khu vực, nếu các cuộc không kích như vậy tiếp tục. Theo người này, Iran đến nay vẫn tránh nhắm vào hạ tầng năng lượng và cảnh báo rằng nếu điều đó xảy ra, giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt lên 200 USD mỗi thùng.

Bahrain hôm nay cho biết Iran đã tấn công vào cơ sở lọc dầu ở Al Ma'ameer của nước này, gây ra thiệt hại tài sản. Công ty năng lượng quốc doanh Bahrain Bapco sau đó ra thông báo về "tình trạng bất khả kháng" trong thực thi hợp đồng với đối tác, song trấn an rằng mọi nhu cầu của thị trường nội địa vẫn được đảm bảo đầy đủ và nguồn cung sẽ không bị gián đoạn.

Nhiều quốc gia Vùng Vịnh lên án các cuộc tập kích từ Iran trên khắp khu vực, cảnh báo Tehran đã tính toán sai và có thể phải trả giá.

Như Tâm (Theo Axios, Daily Beast)