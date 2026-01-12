Ông Trump 'không biết gì' về việc Chủ tịch Fed bị điều tra

Tổng thống Trump nói ông không biết trước thông tin Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Chủ tịch Fed, khẳng định không gây áp lực với lãnh đạo cơ quan này.

"Tôi không biết gì về việc đó, nhưng ông ấy rõ ràng không làm tốt công việc ở Cục dự trữ Liên bang (Fed) và cũng chẳng giỏi trong việc xây dựng các tòa nhà", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn NBC News tối 11/1, nhắc đến Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11/1. Ảnh: AFP

Ông chủ Nhà Trắng lên tiếng sau khi Chủ tịch Fed cùng ngày xác nhận Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/1 đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới cơ quan này, dọa truy tố ông liên quan cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện tháng 6/2025. Nội dung cuộc điều trần bao gồm dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng Fed.

Ông Powell cho rằng cuộc điều tra xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất "dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn từ Tổng thống Trump". Tổng thống Trump bác bỏ, nói việc Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra không liên quan gì đến lãi suất.

"Không, tôi thậm chí còn không nghĩ đến cách đó. Điều gây áp lực lên ông ấy chính là lãi suất trên thực tế đang quá cao. Đó là sức ép duy nhất Powell đang phải chịu", ông Trump nói. "Chủ tịch Fed đã gây tổn hại đến rất nhiều người. Tôi cho rằng chính công chúng đang gây áp lực lên ông ấy".

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về thông tin, thêm rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi "đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra mọi hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân".

Tổng thống Trump là người đề cử ông Powell vào chức vụ Chủ tịch Fed năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Powell nhậm chức năm 2018, đảm nhận nhiệm kỳ 4 năm. Mối quan hệ giữa hai người sau đó xấu đi do bất đồng về lãi suất và nền kinh tế. Năm 2021, tổng thống Joe Biden tiếp tục đề cử ông Powell làm Chủ tịch Fed nhiệm kỳ 2022-2026.

Căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed tăng nhiệt trở lại sau khi ông Trump nhậm chức tháng 1/2025. Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích và dọa sa thải Chủ tịch Powell vì không giảm lãi suất.

Tháng 7/2025, Tổng thống Trump đến thăm dự án cải tạo trụ sở Fed ở thủ đô Washington và tranh cãi với ông Powell ngay trước máy quay khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng cơ quan này. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông chỉ trích Powell quản lý "quá tệ" khi chi "3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD". Nhà Trắng khi đó cho biết đang điều tra việc này.

Ông Trump, Powell lời qua tiếng lại về chi phí cải tạo trụ sở Fed Ông Trump, Powell lời qua tiếng lại về chi phí cải tạo trụ sở Fed. Video: Guardian

Như Tâm (Theo Reuters, NBC News)