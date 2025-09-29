Ông Trump khoe đồ trang trí bằng vàng ở Nhà Trắng

Ông Trump đăng video khoe những món đồ trang trí làm bằng vàng được dùng để trang trí Phòng Bầu dục, Phòng Nội các ở Nhà Trắng.

"Một số món đồ được làm bằng vàng 24 carat chất lượng cao nhất đã được sử dụng trong Phòng Bầu dục và Phòng Nội các của Nhà Trắng. Các lãnh đạo nước ngoài cũng như tất cả mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến chất lượng và vẻ đẹp ấy. Đây là Phòng Bầu dục tuyệt vời nhất từ trước đến nay, cả về diện mạo cũng như sự thành công", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/9.

Ông Trump cũng đăng kèm video cho thấy loạt món đồ dường như là phào chỉ tường bằng vàng, được xếp ngay ngắn và chuẩn bị được trang trí trong Nhà Trắng.

Ông Trump khoe đồ trang trí mạ vàng ở Nhà Trắng Những món đồ trang trí bằng vàng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 28/9. Video: Truth Social/ Donald J. Trump

Là doanh nhân nổi tiếng trước khi trở thành người đứng đầu nước Mỹ, ông Trump rất thích sử dụng vàng để trang trí. Nhiều căn nhà của ông cùng máy bay riêng đều được dát vàng. Lãnh đạo nước ngoài cũng thường tặng ông những món quà bằng vàng.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã trang trí phòng Bầu dục theo phong cách vàng lấp lánh ưa thích của ông. Ông cho đặt nhiều bức tượng nhỏ mạ vàng lên bục lò sưởi, tăng gấp ba số lượng tranh treo tường, đặt một con đại bàng vàng ở bàn phụ, treo gương mạ vàng với các chi tiết cầu kỳ theo phong cách Pháp thế kỷ 18 ở cửa, thậm chí cho bọc vàng điều khiển tivi ở cuối hành lang.

Ông Trump còn tính treo đèn chùm trong phòng Bầu dục dù ý tưởng này chưa thể thực hiện. Phong cách Nhà Trắng thay đổi khiến người ta nhớ đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ ở Nam Florida.

"Đây là Văn phòng Vàng cho Thời đại Vàng", Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói.

Phòng Bầu dục với nhiều món đồ trang trí mạ vàng trong cuộc họp báo của Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Huyền Lê (Theo NY Post, AFP)