Ông Trump khoe ảnh do ông Putin tặng

Tổng thống Trump công bố bức ảnh được người đồng cấp Putin gửi tặng, trong đó chụp hai người đứng cạnh nhau trước hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Trong sự kiện ở Nhà Trắng hôm 22/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố với báo giới bức ảnh chụp ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đứng trên bục tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska, trước khi hai lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8.

Tổng thống Trump khoe ảnh do ông Putin tặng Tổng thống Trump giơ bức ảnh với ông Putin trong sự kiện ở Nhà Trắng ngày 22/8. Video: X/@GabeZZOZZ

"Tôi vừa nhận được bức ảnh từ người cũng rất muốn xuất hiện ở đó. Ông ấy rất tôn trọng tôi và đất nước chúng ta, chỉ là không như vậy với những người khác", ông Trump nói khi giơ bức ảnh và tuyên bố sẽ ký tặng vào đó.

Tổng thống Mỹ cho rằng đây là "bức ảnh đẹp" của người đồng cấp Nga. "Trong ảnh nhìn tôi cũng ổn, nhưng ông ấy nhìn đẹp. Thật tuyệt vời khi bức ảnh được chuyển đến tôi", ông nói thêm.

Tổng thống Trump giơ bức ảnh chụp cùng người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực hòa bình, chấm dứt xung đột Ukraine. Sau cuộc gặp người đồng cấp Putin tại Alaska, ông Trump cũng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng.

Sau các cuộc thảo luận, ông Trump tuyên bố đang sắp xếp cuộc gặp cho ông Putin và ông Zelensky. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó nói ông Putin đã hứa sẽ gặp người đồng cấp Ukraine trong những tuần tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 22/8 cho biết chưa có kế hoạch nào về cuộc gặp.

Ngọc Ánh (Theo ABC, Fox News, AP)