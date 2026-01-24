Ông Trump khiến Anh tức giận vì hạ thấp vai trò của đồng minh ở Afghanistan

Tổng thống Mỹ cho rằng lực lượng đồng minh trong NATO đã không tham chiến ở tiền tuyến khi tới Afghanistan, bình luận khiến giới chức Anh phẫn nộ.

"Họ nói rằng đã gửi một số quân đến Afghanistan. Họ đã làm vậy, nhưng lại ở phía sau, cách xa tiền tuyến một chút", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 22/1, đề cập tới các đồng minh NATO.

Ông cũng một lần nữa đặt câu hỏi liệu các đồng minh NATO có hiện diện nếu Mỹ cần đến họ hay không. "Tôi không chắc về điều đó. Tôi biết rằng chúng tôi đã và sẽ hỗ trợ họ, nhưng ở chiều ngược lại thì sao?", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn tại Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1. Ảnh: AP

Bình luận của ông Trump lập tức vấp chỉ trích từ đồng minh Anh, khi họ cho rằng Tổng thống Mỹ đã hạ thấp vai trò của quân đội NATO ở Afghanistan.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Anh và một số đồng minh đã cùng với Mỹ tham gia cuộc chiến nhắm vào al-Qaeda và chế độ Taliban tại Afghanistan. Khoảng 3.500 binh sĩ đồng minh đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có 2.456 người Mỹ và 457 người Anh. Đan Mạch cũng đã mất hơn 40 binh sĩ.

"Điều khoản 5 của NATO mới chỉ kích hoạt một lần. Anh và các đồng minh NATO đã đáp lại lời kêu gọi của Mỹ. Hơn 450 binh sĩ Anh đã hy sinh ở Afghanistan. Những binh sĩ đó nên được ghi nhớ vì họ là những anh hùng", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói.

"Tôi cho rằng những phát biểu của Tổng thống Trump là xúc phạm và thực sự tồi tệ. Không có gì ngạc nhiên khi chúng gây tổn thương sâu sắc tới thân nhân của những người đã thiệt mạng hoặc bị thương", Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu.

Emily Thornberry, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, cũng cho rằng những bình luận của ông Trump là sự xúc phạm đối với 457 gia đình đã mất người thân ở Afghanistan. "Làm sao ông ấy dám nói rằng chúng ta không ở tiền tuyến", chính trị gia thuộc Công đảng bày tỏ.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Kemi Badenoch nhấn mạnh "sự hy sinh của các đồng minh đáng được tôn trọng chứ không phải bị coi thường".

Lucy Aldridge, người có con trai William qua đời ở tuổi 18 tại Afghanistan, bình luận với Mirror rằng những phát ngôn của ông Trump "thật đáng thất vọng".

Căng thẳng mới nổ ra sau khi Tổng thống Trump gần đây khiến các thành viên NATO bất bình vì tuyên bố sẽ kiểm soát hòn đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Davos tuần này, ông Trump đã phần nào xoa dịu đồng minh châu Âu khi cam kết không sử dụng vũ lực để sở hữu hòn đảo.

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP)