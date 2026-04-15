Ông Trump khen thủ tướng tương lai Hungary

Tổng thống Mỹ dành lời khen cho ông Peter Magyar, thủ tướng tương lai của Hungary, dù trước đó tích cực vận động ủng hộ Thủ tướng Viktor Orban.

"Tôi nghĩ người mới sẽ làm tốt. Ông ấy là một người tốt", Tổng thống Trump nhận xét về lãnh đạo tương lai của Hungary khi trả lời ABC News ngày 14/4, cho biết ông "không lo lắng" về thất bại của Thủ tướng Viktor Orban.

Do đảng Tisza giành được quá 2/3 số ghế tại quốc hội, ông Peter Magyar gần như chắc chắn sẽ được bầu làm thủ tướng tiếp theo của Hungary, thay thế ông Viktor Orban, lãnh đạo đảng Fidesz đã nắm quyền liên tục 16 năm qua. Ông Magyar dự kiến nhậm chức Thủ tướng vào ngày 5/5.

Tổng thống Mỹ trước đó từng kêu gọi cử tri Hungary "ra đường bỏ phiếu" cho ông Orban, vốn là đồng minh lâu năm của mình, đồng thời hứa thúc đẩy kinh tế Hungary nếu ông Orban tái đắc cử.

Tổng thống Trump (trái) và lãnh đạo tương lai của Hungary Peter Magyar. Ảnh: TVP

Trong cuộc bầu cử cuối tuần, đảng Fidesz chỉ giành được khoảng 55 ghế. Ông Orban, 62 tuổi, thừa nhận thất bại, mô tả đây là "kết quả đau đớn, cho thấy đảng Fidesz không còn được người dân tin tưởng". Ông đăng thông điệp trên Facebook, nêu ý định tái thiết đảng.

"Ông ấy tụt hậu đáng kể", ông Trump nói. "Tôi không can dự nhiều vào chuyện này, nhưng ông Orban cũng là một người tốt".

Ông Magyar rời đảng Fidesz của ông Orban từ tháng 3/2024 và trong hơn hai năm qua đã thu hút được sự ủng hộ từ nhiều tầng lớp xã hội cho đảng Tisza.

Ông Magyar đang muốn nhanh chóng đảo ngược nhiều chính sách trong những năm cầm quyền của ông Orban, giai đoạn khiến Hungary bị Nghị viện châu Âu mô tả là một chế độ "chuyên quyền bầu cử". Hàng tỷ euro tiền vốn từ EU vẫn bị đóng băng do các vấn đề pháp lý.

Ông Orban vẫn là thủ tướng lâm thời khi lãnh đạo các nước EU họp tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Cyprus ngày 23-24/4. Ông Orban có quan hệ thân thiết với cả Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đức Trung (Theo Reuters, BBC, Guardian)